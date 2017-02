Coluna William Saliba – 08/02/2017

PM APURA ATENTADOS A MOTORISTAS EM IPATINGA

O comando do 14º Batalhão da Polícia Militar determinou a investigação dos atentados aos motoristas que trafegam na Avenida Pedro Linhares Gomes, em Ipatinga, nas imediações da entrada para Usipa. Este colunista foi uma das vítimas, no início da tarde de ontem, quando uma grande pedra foi lançada contra o seu veículo e estilhaçou o vidro da janela do carona. Vários outros motoristas foram atacados nas mesmas imediações. A PM está averiguando se é vandalismo ou tentativa de assaltar os ocupantes dos veículos atingidos que pararem no local. Uma coisa é certa: providências serão tomadas pela PM para dar segurança a quem trafegar pela via.

VIRALIZOU

Causou surpresa o número de pessoas que viram e compartilharam o post sobre o incidente com o meu carro, ontem nas proximidades da Usipa. A única intenção da postagem foi alertar para o risco de trafegar pelo local. O post viralizou no Facebook e Whatsapp, com dezenas de milhares visualizações em menos de 24h.

ESPÍRITO NÃO SANTO

Nada está tão ruim que não possa piorar. Esta é a situação do Estado do Espírito Santo, que vive há vários dias o caos da segurança pública devido à greve da Polícia Militar. Agora é a Polícia Civil capixaba que decidiu paralisar suas atividades à meia-noite desta quarta-feira (8). A partir de amanhã, os policiais civis atenderão apenas nas 18 delegacias regionais e especializadas do Estado – são quatro na Grande Vitória – por tempo indeterminado.

MAIORES DO VAREJO

As 250 varejistas líderes globais tiveram receitas somadas de US$ 4,3 trilhões no ano fiscal de 2015, equivalente a quase duas vezes e meia o PIB do Brasil naquele ano (US$ 1,77 trilhão). É o que aponta a pesquisa “Global Powers of Retailing 2017: A arte e a ciência dos clientes”, realizada internacionalmente pela Deloitte. Lojas Americanas é o único grupo brasileiro a integrar a lista das gigantes mundiais.

LEGISLATIVO PRESTIGIADO

O presidente da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, Leandro Xingó, o Xingozinho (PSD), demonstrou seu prestígio na primeira reunião da Legislatura 2017-2020. A reunião contou com mais de 100 pessoas, entre elas, autoridades e lideranças da Região Metropolitana do Vale do Aço, como o comandante do 58º Batalhão de Polícia Militar de Coronel Fabriciano, tenente-coronel Wanderson Stenner Alves; delegado de Polícia Amaury Albuquerque – que representou a Delegacia Regional de Polícia Civil de Ipatinga; presidente da Associação Comercial e Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, Marco Túlio Lamounier; presidente das Igrejas Assembleias de Deus do Campo Ipatinga-Coronel Fabriciano, pastor Júnior Calais; e o pároco da Igreja Matriz de São Sebastião, padre José Cláudio Teixeira.

LIXO URBANO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano deu início à fiscalização do despejo irregular de lixo e entulho em locais públicos. A ação faz parte de um pacote de medidas para garantir a limpeza e urbanização da cidade e foi determinada pelo prefeito Marcos Vinícius. O primeiro passo é fazer a limpeza. Em seguida vem a fiscalização. É uma medida necessária e que também deveria ser imitada pelo prefeito Sebastião Quintão, da vizinha Ipatinga: punição para quem precisa.

QUITOSANA

Por sua facilidade de consumo, a quitosana é hoje um dos suplementos naturais mais procurados no Brasil. Associada a uma boa alimentação, ela ajuda no melhor funcionamento do intestino. Mas é preciso cuidado. Quem alerta é Maria Laura Álvares Lobo, farmacêutica responsável da Meissen – empresa de produtos naturais. Por se tratar de um suplemento feito com substâncias de frutos do mar, não deve ser consumido por pessoas alérgicas a esse tipo de alimento.