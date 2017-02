Coluna William Saliba – 07/01/17

APERAM LANÇA AÇO INÉDITO NA AMÉRICA DO SUL

A nova linha da Aperam South America, inaugurada na manhã de hoje (7), na Usina de Timóteo, denominada de GoCore, reúne os aços GO (grãos orientados) e HGO (grão superorientado de maior permeabilidade), de alta eficiência energética para aplicações em transformadores de geração e distribuição elétrica. Para o diretor de produção da siderúrgica, Ilder Camargo Silva, os novos aços da linha GoCore representam um novo momento para o mercado no Brasil e na América Latina, especialmente pelo início da produção do HGO. Poucos países dispõem de produção própria como a da Aperam, no Brasil, o que mantém a empresa como pioneira na América Latina.

A CERIMÔNIA

A cerimônia de inauguração da nova linha GoCore da Aperam, na área interna da Usina de Timóteo, foi rápida. Falaram o gerente executivo de aços elétricos, Edalmo Magalhães; o diretor de produção, Ilder Camargo Silva e o presidente da empresa, Frederico Ayres Lima. Em seguida, houve o descerramento da placa inaugural e o acionamento da sirene, dando início simbólico à produção. Em seguida, os executivos da siderúrgica e convidados foram reunidos na Fundação Aperam Acesita, em almoço de confraternização. Entre os convidados presentes, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Olavo Machado; o presidente da Fiemg – Regional Vale do Aço, Luciano Araújo; o presidente da Cenibra, Naohiro Doi; e o diretor industrial da indústria de celulose, Robinson Félix.

PRODUÇÃO ENXUTA

Doze micros, pequenas e médias empresas do Vale do Aço participaram do Programa Lean Melhoria Contínua, Produtividade e Qualidade, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg Regional Vale do Aço e Sebrae, através do Programa de Competitividade Industrial Regional. O projeto reuniu empregados da Basculaço, Germil, Molas Ipatinga, Espiral Bombas, MCR Indústria, Faemes, Dutar, M Metal, Lumar Metals, Arcon Engenharia de Climatização, Thermon Indústria Mecânica e MR Indústria, Comércio e Serviços. O programa é baseado na filosofia de gestão criada pela Toyota, Lean Manufacturing, focada em diminuir sete tipos de desperdício: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A ONG projeto Alfa, com o apoio da Paróquia São Geraldo do Bairro Bom Jardim, em Ipatinga, irá realizar a partir desta sexta-feira (10), no salão paroquial, o Curso Profissionalizante de Auxiliar Administrativo. Realizado em cinco módulos de dois meses, a capacitação profissional é coordenada por Joubert Santos e a equipe de professores conta com gestores de RH, administradores e empresários.

ART’VITROLA

O Art’Vitrola, formado por Gustavo Guimarães e Viviane Ramalho, se apresenta nessa quarta-feira (8) durante a Happy Hour do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. Desde dezembro de 2012, a dupla tem se apresentado no cenário musical da Região Metropolitana do Vale do Aço. Gustavo foi guitarrista de diversas bandas locais, enquanto Viviane já gravava backing vocals em estúdio para grupos como Relber & Allan, por exemplo. O show começa no fim de tarde, às 18h30, e é gratuito.

NOTA 10

A LBV fará a entrega às 150 crianças e adolescentes atendidos pela instituição em Ipatinga, dos kits da Campanha Criança Nota 10. Eles são compostos por estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, cadernos, mochila, régua, entre outros. No Brasil, mais de 17 mil crianças e adolescentes de famílias de baixa renda de 90 municípios brasileiros receberão também os kits. A entrega do material em Ipatinga está programada para a próxima terça-feira (14), às 9h30, na unidade situada no Bairro Veneza. Para a realização da campanha, a LBV conta com doações da população, colaboradores, voluntários, empresas parceiras e o apoio da mídia. As doações podem ser feitas pelo site www.lbv.org ou pelo tel.: 0800 055 50 99.

REGISTROS DO ALMOÇO DA APERAM