Cenibra destina mais de um milhão para cultura esporte e saúde

O ano de 2016 foi significativamente relevante no que diz respeito ao Investimento Social Corporativo da Cenibra. A destinação estratégica de recursos da empresa (financeiros, humanos, técnicos ou gerenciais) para os projetos sociais, ambientais, culturais e esportivos de benefício público configuram os investimentos.

Apenas para projetos culturais, via Lei Federal de Incentivo à Cultural, a empresa de celulose destinou R$ 1.110.289,88. Para a inclusão social via projetos esportivos, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, foram destinados R$ 144.844,37. Já para as ações de capacitação de Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) contou com a destinação de R$ 243.366,34 por parte da Cenibra e R$ 74.967,66 por parte dos empregados.

SAÚDE

A Cenibra contribuiu para a Unidade de Cuidados Paliativos e Unidade de Oncologia da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) em Ipatinga. Em 2016, foram destinados à entidade R$ 266.305,82. Com a habilitação da FSFX ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), pessoas físicas e jurídicas podem destinar a parcela de 1% do Imposto de Renda a pagar para os projetos da instituição na área oncológica. A Cenibra é uma das parcerias da iniciativa. Trata-se de um programa implantado pelo Ministério da Saúde para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos no campo da oncologia.

“A Cenibra em 2016 aprimorou o relacionamento institucional baseado no diálogo ético, transparente e integrado com poder público e comunidades. Para isso, renovou parcerias e firmou novos compromissos apoiando iniciativas que promovam o desenvolvimento dos 54 municípios em que atua em de Minas Gerais, a partir da economia criativa e inclusiva, vocação sociocultural das comunidades, ações educativas, projetos culturais e esportivos” afirma a coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da empresa, Leida Hermsdorff Horst Gomes, também responsável pelo Instituto Cenibra.

ECONOMIA CRIATIVA

Em 2016, o Instituto Cenibra potencializou as iniciativas para geração de renda a partir da economia criativa. Os integrantes de projetos sociais participaram de eventos estaduais de empreendedorismo e artesanato.

O instituto promoveu ainda a capacitação dos projetos com o foco em fortalecimento da economia social, organização das entidades, aprimoramento de linha de produção, busca de novos mercados. A manutenção de parcerias possibilitou melhorias aos projetos de agricultura familiar, apicultura, artesanato, horta comunitária, panificação e capacitação de Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, bem como da pessoa idosa.

O ano também foi marcado pela continuidade das obras e pela criação de uma agenda de eventos de interatividade, promoção da cidadania e valorização cultural no Parque Multifuncional de Belo Oriente, construído pela empresa de celulose em parceria com o poder público.

As diretrizes de relações institucionais da empresa objetivam também promover o relacionamento positivo com as comunidades, por meio de doações, intervenções de infraestrutura e contatos com lideranças, dentre outras demandas. A partir da análise do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) das cidades em que atua, o Instituto Cenibra realiza um plano considerando também a análise da vocação cultural e econômica dos municípios. São analisados indicadores relacionados às dimensões saúde, educação, segurança pública, assistência social, meio ambiente e habitação, cultura, esporte, turismo e lazer, renda e emprego e finanças municipais, buscando proporcionar a melhoria da qualidade de vida, por meio de uma gestão integrada, que garanta trabalho, geração de renda, valorização cultural e formação de consciência crítica.

Em 2016, o Investimento Social Corporativo da Cenibra atingiu um público de aproximadamente 60.000 pessoas com projetos socioambientais e culturais, melhoria em infraestrutura pública e apoio a iniciativas das comunidades. Das cerca de 400 solicitações de apoio, a companhia atendeu a 300 com ações de desenvolvimento social, geração de trabalho e renda e manutenção de infraestrutura pública. Todos os pedidos são analisados conforme Norma de Patrocínio e Doações da empresa. O Instituto Cenibra desenvolve também um programa interno de voluntariado para contribuição com Fundo para a Infância e Adolescência e Fundo do Idoso.