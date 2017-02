Carbono XIV e Casa Laboratório são atrações na Fundação Aperam Acesita

O fim de semana no Teatro da Fundação Aperam Acesita começará com boa música e nostalgia. Em comemoração a uma década de história, a Carbono XIV apresenta o show “Somos mais que dez – 10 anos de estrada da banda”. O integrante da banda, Kito Ribeiro, conta que “o repertório levará o público a uma noite emocionante com os clássicos e sucessos nacionais e internacionais dos anos 60, 70, 80 e 90”. O grupo, do Vale do Aço, tem em sua bagagem uma longa trajetória consolidada no mercado da região. A banda sobe ao palco no sábado (18), às 20h. Classificação livre. Ingressos antecipados/meia entrada: R$15. No dia/inteira: R$30.

No domingo (19), às 16h30 e 18h, o Núcleo Experimental Espaço Casa Laboratório convida as crianças para uma grande viagem pela fantasia e poesia, no espetáculo “Fantasticamente Paulo”. Inspirada livremente no texto de Carlos Drummond de Andrade “A incapacidade de ser verdadeiro”, a peça conta as aventuras de Paulo que sempre tem histórias mirabolantes para contar em casa. O grupo também traz para as cenas, imagens criadas pelo artista modernista Portinari para as quais Drummond fez uma série de poesias, apresentando a arte modernista no Brasil. Classificação Livre. Ingressos antecipados/meia entrada: R$10. No dia/inteira: R$20.

A segunda sessão só será aberta após esgotarem os ingressos da primeira.