Caixa já tem calendário de pagamentos das contas inativas do FGTS

O presidente da República, Michel Temer, anunciou, nesta terça-feira (14), o cronograma de pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No total, as contas somam cerca de R$ 43,6 bilhões e mais de 30 milhões de trabalhadores têm direito ao saque.

Em seu discurso, o presidente Temer ressaltou que o pagamento do FGTS não somente injeta recursos na economia do País como proporciona, ainda, a tranquilidade social. ”Se todos sacarem serão R$ 40 bilhões ingressando na economia. E o interesse é tão grande que, há 10 minutos, abriu-se o site indicando as datas de saque e já conta com 480 mil acessos”, pontuou Temer.

De acordo com a Medida Provisória 763/2016, tem direto ao pagamento de conta inativa o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A medida engloba 49,6 milhões de contas e a previsão é de que a medida injete mais de R$ 30 bilhões na economia brasileira.

O pagamento das contas inativas começará a ser feito no dia 10 de março até 31 de julho. A sistemática leva em consideração o mês de aniversário do trabalhador. Veja abaixo o cronograma:

A Caixa Econômica Federal abrirá 1.891 agências no primeiro sábado após o início do cronograma mensal de pagamento, exceto em abril. Excepcionalmente, em fevereiro, as agências selecionadas também terão atendimento exclusivo neste sábado (18), com objetivo de solucionar dúvidas sobre o saque, regularização de cadastro dos trabalhadores e cadastramento de senha do Cartão do Cidadão.

Mais informações podem ser adquiridas por meio do telefone 0800-726-2017 ou no portal exclusivo www.caixa.gov.br/contasinativas. Na página, o trabalhador pode visualizar se possui contas contempladas pela MP 763, o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.

A Caixa Econômica Federal recomenda para os clientes que necessariamente serão atendidos nas agências, além dos documentos pessoais, seja apresentada carteira de trabalho para agilizar o atendimento em caso de dúvidas, independentemente do valor.