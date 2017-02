Avenida Manaím continua causando transtornos

Depois de aberto ao tráfego o acesso improvisado da Avenida Manaím ao Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, continua causando transtornos. Como na semana passada, ontem (9) mais uma vez um caminhão de cargas ficou entalado no estreito acesso da nova via à Rua Cristóvão Colombo, próximo ao Banco Santander. Automóveis estacionados na esquina impedem a curva de veículos de maior porte, como caminhões e ônibus, engarrafando o trânsito no local.

Na semana passada, havia ocorrido o mesmo problema, com outro caminhão deixando o trânsito parado por cerca de 20 minutos, até que a Polícia Militar chegou ao local e autuou os motoristas estacionados irregularmente. Depois disso, os carros foram retirados para dar passagem à carreta.