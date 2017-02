Artistas prestigiam lançamento do documentário “A arte em Ipatinga”

Com a presença de 13 artistas de diversas áreas culturais, os alunos Diego Ferreira, Eduarda Vitória e Isabella Roque, do segundo ano do Ensino Médio – autores da pesquisa sob orientação da professora de Arte, Sinthia Oliveira – realizaram o lançamento do documentário “A arte em Ipatinga”, na última quinta-feira (9), na Escola Educação Criativa. O trabalho foi um dos 16 projetos de Iniciação Científica, desenvolvidos no educandário de Ipatinga, em 2016.

O documentário A Arte em Ipatinga irá concorrer à Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, (Febrace 2017), promovida pela Universidade de São Paulo (USP). A produção foi selecionada como um dos projetos finalistas e será apresentado em março, em São Paulo.

Estiveram presentes ao lançamento do vídeo, na Escola Educação Criativa, como representantes do movimento cultural do Vale do Aço, os artistas Rosane Dias, Salette Olguin, Narjara Ribeiro, Cintia Barros, Rosaly Coura, Nilmar Lage, Adão Vieira de Faria, Wenderson Godoi, Otton Valgas, Gunther Estebanez, Douglas Evangelista, Luis Yuner e Cumpadre Nestor. O projeto foi considerado como uma importante contribuição para a construção da identidade cultural da cidade de Ipatinga.