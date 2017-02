Aperam inaugura linha de produção de aços elétricos especiais

Importantes fabricantes mundiais de equipamentos para o setor elétrico participaram na manhã desta terça-feira (7), em Timóteo, do lançamento da nova família de aços elétricos especiais da Aperam South America. Executivos de empresas e instituições visitaram a linha de produção e puderam conhecer como a Aperam implementa um processo sustentável para produção de seu “aço verde”, a partir tecnologias limpas e renováveis e com o uso de carvão vegetal próprio como insumo energético. Em seguida, os convidados participaram a cerimônia de inauguração da nova linha de aços elétricos especiais, chamada de GoCore.

A nova linha produtiva reúne os aços GO (grãos orientados) e HGO (grão superorientado de maior permeabilidade), de alta eficiência energética para aplicações em transformadores de geração e distribuição. A oferta da linha GoCore representa um novo momento para o mercado no Brasil e na América Latina, especialmente pelo início da produção do HGO. Poucos países dispõem de produção própria como a da Aperam no Brasil, o que mantém a empresa como pioneira na América Latina.

AÇO NOBRE

“O aço elétrico de grão superorientado, HGO, da Aperam atende aos anseios dos fabricantes de transformadores porque permite que esses produtos sejam mais eficientes”, afirma Roberto Barbiere, da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica). “Com isso, forneceremos ao mercado nacional e internacional um equipamento com alto nível tecnológico e competitivo.”

Mais nobre, de alta eficiência energética, o novo aço HGO possui aplicação em transformadores elétricos de geração e distribuição, o que resultará em equipamentos e menores e mais eficientes. O tamanho reduzido facilitará a logística de transporte e armazenamento, diminuição de insumos para sua produção e manutenção e ainda terá maior valor de mercado em revenda. Sua produção no Brasil agrega valor também na relação com os clientes, uma vez que a proximidade com o mercado assegurará maior agilidade na entrega e na assistência técnica. A empresa investiu aproximadamente 19 milhões de dólares entre pesquisas e implementação da linha de produção.

A MARCA GOCORE

GoCore é o nome de batismo da linha dos aços de grão orientado e superorientado da Aperam South America, produzida com tecnologia de baixa temperatura. A expressão “Go” vem do inglês “ir” e representa a ideia de movimento, avanço, a intenção por novos caminhos. “Core” está relacionado a núcleo, parte central e fundamental do produto em que o aço será aplicado. O logotipo ainda traz o símbolo de “power”, presente em equipamentos e máquinas e remete ao conceito de energia.

A expressão “Green Performance”, que integra o logo, remete a toda série de benefícios e impactos relacionados à sustentabilidade que o produto proporciona, o que inclui o fato de o aço da Aperam usar somente carvão vegetal originário 100% de florestas renováveis da subsidiária Aperam BioEnergia, instalada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

GRÃO ORIENTADO

Aços elétricos são ligas de ferro com a adição de silício, utilizados para fins eletromagnéticos. Existem dois grandes grupos de aços elétricos: os aços elétricos de grão não orientado (GNO) e os aços elétricos de grão orientado (GO).

Os aços GNO são amplamente utilizados em diversos equipamentos elétricos, tais como motores elétricos, compressores de refrigerador, hidrogeradores, aerogeradores, reatores e outros.

Os aços GO são utilizados na fabricação de núcleos de transformadores (força e distribuição), reatores e reguladores. Esta aplicação requer baixa perda magnética para minimizar o consumo de energia elétrica e alta permeabilidade magnética para a operação a altas induções.

Os aços elétricos de grão superorientado de alta permeabilidade, HGO na sigla em inglês, são produtos mais nobres com todas as características do GO ainda mais acentuadas. Os ganhos no processo produtivo do HGO, com uso de novas tecnologias, alcançam ainda a produção do GO regular, também considerado nobre, com elevação de qualidade e de produtividade.

AÇO VERDE

Uma conta hipotética mostra a capacidade de eficiência energética do HGO e seu impacto de longo prazo na infraestrutura do País. Se todos os cerca de 800 mil transformadores de tensão no Estado de Minas Gerais fossem compostos por este aço, haveria uma economia estimada de 95 megawatts no sistema elétrico, o que equivaleria à produção de quatro pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).

Além de todo o ganho com o produto final em termos ambientais, como a elevada eficiência energética e uso de menos insumos como óleos, lubrificantes e outros materiais, o processo produtivo do aço na Aperam traz outro componente relevante em termos de sustentabilidade. A partir de tecnologias limpas e renováveis, a empresa utiliza o carvão vegetal como matéria-prima para produzir aço em sua planta industrial em Timóteo-MG.

Todo o carvão vegetal é produzido na Aperam BioEnergia. no Vale do Jequitinhonha. Com geração de mais de 1.200 empregos diretos, a Aperam BioEnergia é uma das maiores fabricantes de carvão vegetal do mundo.