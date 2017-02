Advogado esclarece caos administrativo em Fabriciano

O Advogado Geral da Prefeitura de Coronel Fabriciano, Máurisson Magno de Morais, esclareceu ontem (2), a teoria do caos administrativo e a real situação do município. No dia 26 de janeiro, foi publicado no Diário Oficial do Município decreto do prefeito Marcos Vinícius autorizando a adoção de medidas urgentes para organizar a administração do município.

Segundo Máurisson, o decreto foi publicado em razão de a atual gestão não conseguir executar seu planejamento devido à existência de uma série de deficiências em todas as secretarias. O objetivo, segundo Máurisson é de não falhar com a ética, a lei e principalmente o compromisso com a população, justificando ações urgentes como a contratação de pessoas para atender diversas áreas, como a saúde que foi entregue com poucos servidores e se tratando de uma área em que os moradores não podem ficar em filas, aguardando a burocracia da admissão por concurso.

Máurisson, que é Secretário de Governança Jurídica, explica o porquê do termo “urgência de contratação” constante no decreto. “Em dezembro de 2016 o governo anterior demitiu servidores que há anos estavam à frente de cargos de alta demanda na saúde, e quem espera por cirurgias, remédios, atendimento de alta complexidade tem pressa.” disse. O secretario afirma que o Caos Administrativo se configura quando o serviço público, que funciona nas mais diversas áreas, começa a ter problemas. “Nessa hora, o governante precisa agir”, diz.

SERVIDORES

Segundo Máurisson, quando entra um novo governo a prefeitura passa a trabalhar com as informações deixadas pelo governo anterior e os dados que vão sendo identificados no dia a dia, como vem ocorrendo neste inicio de mandato. Se as informações forem contraditórias, informação passada X informação real, gera transtorno e desacelera os serviços públicos. “Por exemplo: se nos passam que temos 2090 servidores e eu identifico um número para mais ou para menos, nós temos um caos administrativo, pois não temos o numero exato de servidores” explica.

Outra situação que o advogado cita são os primeiros levantamentos decorrentes da própria transição. A informação repassada dava conta de que havia trabalhadores que acumulavam até cinco férias, ou receberam, mas não cumpriram. A realidade contraria o princípio constitucional da saúde pública do servidor. “Já foram identificados cerca de 20 servidores com cinco férias vencidas e eles terão que sair de férias porque eu não poderia dizer que estavam a bem do serviço público, isso não é juridicamente palpável” – ressalta o advogado.

Nos levantamentos feitos em todas as secretarias foram encontrados móveis quebrados e estruturas em péssimas condições. Coisas básicas, como sanitários sem tampas, infiltrações, vazamentos de água, que não permitem bom uso e economia. Em janeiro o município teve duas fortes chuvas que inundaram as secretarias de Finanças e de Administração. Situações herdadas que configuram caos administrativo, segundo Máurisson.

O advogado geral cita uma série de exemplos do que considera caos. No setor de pessoal foram encontrados vários Equipamentos de Proteção Pessoal (EPIs) vencidos, sem lacre ou selo de qualidade. De acordo com Máurisson, os trabalhadores estavam usando uma proteção que não produzia o devido efeito. As farmácias que funcionam nas Unidades Básicas de Saúde, não tinham controle de dispensa. Havia muitos medicamentos em falta e outros em excesso, perdendo a validade. “Falta de planejamento, organização, falta de servidores, excesso de um serviço e falta de outro, ou seja, caos administrativo”, diz Máurisson.