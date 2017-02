Acicel-CDL recebe prefeito e presidente da Câmara da Fabriciano

Com a participação do prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius; do vice-prefeito, Gregório Paiva; e do presidente da Câmara Municipal, Leandro Xingó, o Xingozinho; foi realizada nesta quinta-feira (9), no Hotel Metropolitano, a primeira reunião da diretoria da Acicel-CDL de 2017. No encontro, foram apresentadas as ações a serem realizadas pela entidade durante o ano, como as campanhas promocionais, institucionais, mobilizações, treinamentos e eventos para fomentar o comércio de Coronel Fabriciano.

Na oportunidade, o prefeito Marcos Vinícius apresentou o panorama das ações já realizadas no primeiro mês de mandato e os encaminhamentos de algumas propostas apresentadas no seu programa de governo. O secretário de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Antônio Eugênio explicou quais serão as primeiras ações tomadas por sua secretaria para incrementar o desenvolvimento do turismo no município. Já o presidente da Câmara Municipal, vereador Xingozinho, abordou os planos para o Legislativo neste seu mandato.

Para o presidente da Acicel-CDL, Marco Túlio Lamounier, a entidade, através dos seus diretores, trabalha para buscar o melhor para Coronel Fabriciano e é preciso unir forças com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. “A entidade sempre esteve de portas abertas, independente da bandeira partidária, pois acreditamos que é só através da parceria e participação ativa que conseguimos resultados positivos para a cidade”, afirmou o presidente.

Também participaram do encontro, o secretário de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Antônio Eugênio Fernandes; o secretário de Governança Política, Leandro Rico e o gerente de Governança, Elsio Castro.