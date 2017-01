Usiminas tem reconhecimento do mercado de capitais

A Usiminas foi avaliada positivamente em pesquisa aplicada pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais (Apimec) durante a apresentação da siderúrgica para investidores, analistas de mercado e associados da entidade, em São Paulo. O resultado da análise indica que esses públicos reconhecem a transparência, abrangência, objetividade e qualidade da companhia.

“Mesmo diante de um cenário adverso, a Usiminas tem sido reconhecida pela sua atuação, como a recente avaliação positiva da Apimec. Mais uma demonstração da credibilidade da companhia junto aos seus stakeholders. E o nosso compromisso é continuar trabalhando fortemente para honrar esses reconhecimentos”, comenta o presidente da empresa, Rômel Erwin.

De acordo com a pesquisa, 98% dos participantes afirmaram conhecer a Usiminas, que em um total de cinco pontos, recebeu média de 4,13 em transparência. Para 90%, as informações repassadas contribuíram para uma análise mais completa sobre a empresa.

RECONHECIMENTO DA EMPRESA

A Usiminas fecha 2016, ano em que completou 60 anos de fundação e 54 de operação, com importantes reconhecimentos e prêmios por sua atuação. Confira abaixo alguns deles:

– Melhor Projeto de Parceiro Sustentável da 7ª edição do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza – maior premiação ambiental do país, organizada pela Revista Ecológico.

– Reconhecimento da John Deere, líder mundial na fabricação de máquinas agrícolas, por ser a primeira siderúrgica fora dos Estados Unidos a entrar para o seleto Hall of Fame da empresa.

– Prêmio concedido pela Toyota durante o Global Suppliers Convention 2016, evento anual que reconhece os melhores fornecedores da montadora de veículos japonesa em todo o mundo.

– Reconhecimento como uma das melhores empresas de Relações com Investidores da América Latina, no setor de mineração e siderurgia. A premiação é realizada anualmente pela publicação especializada Institutional Investor Magazine.

– Prêmio Melhores Empresas que se Comunicam com Jornalistas 2016, promovido pela Revista Negócios da Comunicação.

– Troféu Transparência, concedido pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).

– Homenagem da revista Mercado Comum no 8º Prêmio Minas Desempenho Empresarial – Categoria Tradição e Perpetuidade, pelos seus 60 anos de fundação da Usiminas.

– Reconhecimento pelos 60 anos de fundação da Usiminas feito pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais (Ibef/ MG).

– Selo Assiduidade Apimec-SP Ouro 13 anos, recebido durante o evento (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais) por realizar há tanto tempo e ininterruptamente, esse encontro.

– Reconhecimento como a segunda maior empresa apoiadora de projetos esportivos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais – ICMS Corrente. Premiação Melhores do Ano 2016, organizado pela Secretaria de Estado de Esportes (SEESP), com apoio da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

– Pioneirismo na conquista da ISO 9001:2015, a nova versão da norma referente à gestão da qualidade. Auditoria conduzida pela Bureau Veritas Certification (BVC).