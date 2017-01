Usiminas atende 24 prefeituras com Caminhos do Vale

Em 2017, 24 municípios da Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço farão parte do Programa Caminhos do Vale. A assinatura dos contratos entre a Usiminas e as prefeituras foi realizada nesta segunda-feira (16), no Escritório Central da empresa, em Ipatinga.

A parceria prevê o fornecimento do agregado siderúrgico, coproduto gerado nos processos produtivos da Usina de Ipatinga, para todas as cidades. O material é direcionado para pavimentação de estradas rurais, obras que deverão ser acompanhadas de ações socioambientais promovidas pelas prefeituras junto às comunidades locais. A iniciativa deve beneficiar mais de 650 mil pessoas.

Durante o encontro, os diretores da Usiminas e equipe do programa reforçaram aos prefeitos a importância do desenvolvimento de ações sustentáveis nas comunidades, como instituir ou melhorar programas municipais de gestão ambiental e investir na recuperação e proteção de nascentes, no plantio de árvores e nos cuidados com a fauna e flora, entre outras iniciativas. A intermediação do trabalho será realizada pela Associação dos Municípios do Vale do Aço (AMVA).

“Estamos destinando de forma correta os resíduos gerados no processo industrial, evitando que sejam acondicionados em aterros controlados. Ao mesmo tempo, temos a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da nossa região em muitos aspectos, com destaque para as melhorias ambientais voltadas para as comunidades,” explica o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia.

O trabalho foi fundamental para cidades como Marliéria, que se destacou na aplicação do material no último ano. “Essa parceria garantiu as condições para realizarmos a melhoria das nossas estradas, com benefícios para os moradores no escoamento da agricultura familiar, no deslocamento dos estudantes, no atendimento de saúde mais facilitado e no incentivo ao turismo. Mesmo depois de fortes chuvas, as estradas com o agregado siderúrgico se mantiveram em condições de uso com segurança, com manutenção mais ágil e sem necessidade de substituir o material, que é mais resistente,” conta o prefeito de Marliéria, Geraldo Magela Borges, o Lalado.

O Grupo de Trabalho Coprodutos da Usiminas atua para que o mesmo agregado siderúrgico usado no programa Caminhos do Vale receba outras aplicações sustentáveis, como o desenvolvimento do corretivo agrícola Usical Silício, já comercializado. Os novos destinos do resíduo incluem também a utilização do coproduto como matéria-prima para as indústrias de cimento e agrícola, na produção de fertilizantes e ainda artefatos de concreto e lastro ferroviário.

CRESCIMENTO DO PROGRAMA

Desde seu início, em 2015, o Caminhos do Vale já garantiu a aplicação de mais de 1 milhão de toneladas do agregado siderúrgico, utilizadas em cerca de 600 quilômetros de estradas rurais, na restauração de 50 quilômetros de vias urbanas e na recuperação de 35 pontes, encostas e áreas degradadas.

Para 2017, está prevista a doação total de 420 mil toneladas do material. Mais de 650 mil pessoas devem ser beneficiadas com as melhorias previstas pelas prefeituras.

Os contratos do programa foram assinados pelos municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Pingo D’Água, Córrego Novo, Entre Folhas, Vargem Alegre, Bom Jesus do Galho, Santana do Paraíso, Marliéria, Dionísio, Antônio Dias, Jaguaraçu, Belo Oriente, Naque, Periquito, Açucena, Mesquita, Braúnas, Joanésia, Iapu, São João do Oriente, Bugre e Ipaba.