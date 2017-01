Terremoto assusta população do Nordeste brasileiro

Um abalo sísmico de 4,7 graus, já confirmado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), assustou a população de cidades do Maranhão e Piauí. O tremor foi sentido principalmente em Belágua, no Maranhão, onde registou-se o epicentro do episódio, às 9h45.

Relatos do tremor foram sentidos nos municípios maranhenses de São Luís, Itaperucu, Urbano Santos, Imperatriz. No Piauí, por enquanto, só há relatos em Teresina.

Em São Luís, alguns prédios tiveram que ser evacuados. Na sede do Tribunal de Contas do Maranhão os funcionários, assustados, deixaram as dependências do prédio. O mesmo aconteceu no 7º Juizado Especial Cível e o expediente foi encerrado. Isso também aconteceu na capital piauiense – o Centro Administrativo, onde funcionam quase todas as secretarias, foi esvaziado e os servidores liberados.

Os bombeiros e a Defesa Civil avaliam possíveis danos à estrutura dos prédios em Teresina e em São Luís. Na internet circulam milhares de postagem com os relatos e até brincadeiras sobre o assunto.

(Com informações do portal Cidade Verde)