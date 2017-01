Soul music e rock carioca agitam o Garajão

Um passeio pelo melhor do soul e do genuíno rock n’ roll carioca. É o que promete o espaço cultural Garajão, em Ipatinga, neste sábado (14), a partir das 21h, quando se apresentarão na casa as bandas TDV e Mais Uma Dose. Enquanto a primeira trará ao palco os sucessos do estilo difundido por Aretha Franklin, a segunda apresentará os hits da carioca Barão Vermelho que ficaram eternizados nas vozes dos cantores Cazuza e Frejat.

Com a proposta de tocar o melhor da soul music dos anos 60 até a atualidade, a TDV está há quatro anos na estrada. “A ideia é colocar todo mundo para dançar”, resume a vocalista Marilene Clara. Acostumada a se apresentar em casas noturnas e pubs de Belo Horizonte, a banda ainda tem Leandro Rangel, Élida Wed, Gustavo Castro, Daniel Elói, Luciano Baêta, Ygor Pessoa e Judson Menezes. “Trata-se de uma ‘big band’ de respeito, com um instrumental incrível e três vocalistas que ‘botam pra quebrar’. Uma ótima pedida para quem curte música de qualidade.”, garante Guilherme José Novais, publicitário do Garajão.

MAIS UMA DOSE

Por sua vez, a Mais Uma Dose formou-se no Vale do Aço há exatos 10 anos. Hoje reúne os experientes Renan Scarpati no vocal e violão, Marcus Fioravante na guitarra, Rafael Biazim na bateria, Caninha nos teclados e Sávio Squasher no baixo. “Com o fechamento do Bom Ré Mi Fá (extinto bar rock n’ roll no Bairro Bom Retiro), a banda parou por dois anos”, diz Marcus Fioravante.

Ele ainda explica: “O Renan começou a desenvolver seu trabalho solo e o restante de nós deu sequência a outros projetos. Com o advento da abertura do Garajão, resolvemos nos reunir novamente e levar ao público os grandes sucessos do Barão Vermelho, mas também músicas menos conhecidas que tem lugar garantido no nosso repertório e agradam muito os fãs”. O nome Mais Uma Dose foi escolhido em referência a um dos principais sucessos do grupo carioca que atualmente é liderado pelo cantor Frejat.

Serviço

O espaço, o Garajão está situado na Av. Zita de Oliveira, no Novo Centro de Ipatinga, ao lado do Restaurante Popular.

Ingressos antecipados para os shows estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga, e Camarim, no Bairro Cidade Nobre. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).