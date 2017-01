Sine de Ipatinga já emite Carteira de Trabalho com agendamento on-line

A unidade do Sine da Prefeitura de Ipatinga já está emitindo a nova Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), através de convênio firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Governo de Estado. A partir de agora, o cidadão pode fazer o agendamento on-line, antecipadamente, para requerer este serviço ou marcar o dia e o horário para entrar com a guia do seguro desemprego, outro serviço também prestado pelo órgão.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ipatinga, Célio Aleixo, informa que a prefeitura adquiriu o kit que possibilita a emissão do documento. O conjunto de equipamentos é composto por sensor óptico de digitais, webcam USB e pad para captura de assinaturas. Após a coleta dos dados, a pessoa recebe um protocolo com a previsão de entrega da CTPS em aproximadamente 15 dias.

“Quando assumi a pasta, foi detectado um quadro preocupante no departamento. E por determinação do prefeito Sebastião Quintão, buscamos melhorar o convênio entre a prefeitura o Sine e o Ministério do Trabalho, já que há uma demanda muito grande de pessoas no município que necessitam deste serviço – salienta o secretário.

Desde o mês de setembro, a emissão da CTPS estava sendo realizada apenas na sede do MTE, no Centro da cidade, e sem o agendamento on-line.

O atendimento no Sine da prefeitura é feito de segunda-feira a sexta-feira, do meio dia às 17 horas, no segundo pavimento. Em média, 50 pessoas estão sendo atendidas diariamente nas duas últimas semanas. “Como o desemprego está muito alto na região, também estamos priorizando as vagas de empregos para as pessoas interessadas. As empresas nos apresentam as vagas que oferecemos para as pessoas desempregadas que nos procuram. Desde que assumimos, já conseguimos encaminhar mais de 50 pessoas para postos de trabalho, com as devidas guias de encaminhamentos”, comenta Célio Aleixo.

Serviço

Os procedimentos para agendar carteira de trabalho Sine de Ipatinga estão no site: www.ipatinga.mg.gov.br, na aba SINE.

A foto será tirada na hora, no Sine. É proibido usar camiseta sem manga, camisa de propaganda ou time de futebol e decotes. A camisa deve ser preferencialmente lisa.

Para emissão da CTPS são necessários os seguintes documentos:

– 1ª. Via:

– Cópia e original de um dos seguintes documentos: Carteira de Identidade ou Certificado de Reservista ou registro de conselho de classe ou dispensa de incorporação ou Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento. Casados e viúvos deverão apresentar a Certidão de Casamento original e cópia

– CPF original e cópia

– Comprovante de residência com CEP

2ª. Via:

– Todos os documentos acima

– Caso a carteira original esteja cheia, rasurada ou danificada, o trabalhador deverá apresentá-la quando for requerer a nova via;

– Em caso de perda, roubo ou extravio: boletim de ocorrência ou declaração da Polícia Civil (original e cópia).