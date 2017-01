Sindicatos orientam indústrias sobre recolhimento compulsório

O Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva), o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava), o Sindicato de Vestuário de Minas Gerais – Delegacia Vale do Aço (Sindivest) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon) – Delegacia Vale do Aço estão orientando seus associados e filiados sobre o recolhimento da Contribuição Sindical Patronal, que vencerá no dia 31 de janeiro. A contribuição sindical é um tributo obrigatório que deve ser pago por todos que participam de uma determinada categoria econômica, profissional ou de uma profissão liberal, independente de serem associados a um sindicato.

O tributo está previsto no Artigo 578, 579 e 580 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Com o recurso da arrecadação, os sindicatos promovem ações voltadas para o desenvolvimento do setor, assegurando benefícios para os associados. A receita proveniente da contribuição sindical é distribuída entre as entidades sindicais que participam do sistema confederativo, sendo 60% para os sindicatos, 20% para a conta especial de emprego e salário, 15% para a federação estadual e 5% para a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o não reconhecimento do imposto impede a participação em licitações públicas, além de comprometer a rotina administrativa da empresa, que sofrerá restrições ao solicitar empréstimos bancários ou buscar novas parcerias.

Serviço

As empresas que ainda não receberam a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical da sua empresa devem entrar em contato com o Sindimiva pelo telefone (31) 3824-2710, com o Sinpava pelo telefone (31) 3824-2334, com o Sindivest pelo telefone (31) 3295-3535 ou com o Sinduscon pelo telefone (31) 3253-2677.