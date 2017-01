Shopping Vale do Aço entrega donativos da Loja Vazia

O Shopping Vale do Aço entrega, na manhã desta quarta-feira (11), ao Lar dos Idosos Paulo de Tarso e ao Grupo Se Toque, em Ipatinga, os donativos referentes à campanha Loja Vazia. A campanha também atendeu outras três instituições da Região Metropolitana do Vale do Aço: a Associação João Paulo XXIII, Creche Vida e Associação Atalaia. Quando foi encerrada, no dia 31 de dezembro de 2016, a Loja Vazia arrecadou meia tonelada de donativos.

Pessoas de prestígio no Vale do Aço apoiaram o projeto, como a dupla sertaneja Leandro e Romário, que levou roupas. “Ajudar as pessoas é a melhor coisa do mundo. Se todos fizerem um pouco, o mundo pode melhorar” – contou Romário,.

Outra personalidade a apoiar o projeto foi Andreia Paiva, que disse ter gostado do conceito do projeto. “É maravilhoso”, comentou, “o ambiente envolve o público que vai ao shopping com um projeto para beneficiar a comunidade”.

Uma das instituições que vai receber as doações é o Grupo Se Toque, que presta apoio a pacientes com câncer. Consuelo Barbosa, administradora do grupo, contou que a instituição depende de doações como essa. “Como todas as ações, ajuda-nos a manter o projeto, porque ele funciona sem fins lucrativos e não temos amparo financeiro pleno das instituições governamentais”.