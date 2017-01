Shopping oferece “aventura de férias”

O Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga, montou próximo à portaria 3, um espaço cenográfico alusivo a um campo de guerra que atrai olhares curiosos. Lá, instrutores treinados acompanham os participantes nas atividades, garantindo a segurança. Entre as atividades, estão os esportes radicais rapel e slackline.

O espaço está aberto desde o último dia 15 de janeiro e recebe adultos e crianças a parir dos 8 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis. Embora seja gratuito, é necessário realizar agendamento prévio no local. Cada participante pode se aventurar por até 15 minutos nas atividades. Até o dia 30 de janeiro, crianças e adultos que buscam aventura podem se divertir na área de recreação.

Serviço:

Aventura de Férias – Área de Recreação

Data: de 15/01 a 30/01

Horário: de segunda a sábado, das 14h às 22h; aos domingos, das 12h às 18h

Local: Portaria 3