Shopping do Vale do Aço libera passeio com pets

A partir desta quarta-feira (1), o Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, passa a adotar a postura dog friendly, ou seja, cachorros de estimação são bem-vindos. Os clientes podem levar seus cães de estimação para passear pelos corredores do shopping. A circulação será permitida para cães de pequeno e médio porte, desde que usem coleira ou guia.

Para passear com seus cães nas dependências do shopping, clientes deverão se atentar para algumas regras: o animal deve ter, no máximo, 60 centímetros de altura, sendo restrita a entrada de cães de guarda, como dogo argentino, mastin napolitano, pastor alemão, pit bull, fila brasileiro e rotweiller.

Também não poderão circular nas áreas de cafés, alimentação, cinema, banheiros e nas lojas que possuem o adesivo de entrada restrita, exceto os cães-guia. Nas escadas rolantes, eles deverão ser levados no colo.

NOVA POSTURA

Para melhor comodidade, o shopping disponibiliza saquinhos plásticos e lixeiras especiais pelo mall para os donos fazerem a coleta e descarte dos dejetos. Serão disponibilizados gratuitamente carrinhos para o passeio dos cãezinhos mais preguiçosos. Para usar o dogcar, basta ir ao SAC e fazer a solicitação.

Segundo Rafael Martinez, gerente de Marketing, o shopping já recebia os pets no colo, petcar ou em bolsas especiais, mas agora permite o passeio na coleira. “Evoluímos o conceito pet friendly para proporcionar aos nossos clientes uma opção de ambiente seguro e confortável para passear com os cãezinhos de estimação”, conta.

Para dar início a essa nova fase, o shopping ainda adotou um cachorrinho, que foi escolhido como porta-voz da campanha e será presença constante no mall. Além disso, será lançada uma consulta interativa nas redes sociais para ajudar escolher o nome do cãozinho.