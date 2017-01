Secretário de Educação apresenta novas propostas de ensino para Ipatinga

Uma das prioridades da Secretaria Municipal de Educação (SME) é o fortalecimento da Educação no município. Neste sentido, o vice-prefeito e secretário Municipal da Educação Jésus Nascimento abriu o ano letivo em uma reunião, apresentando novas propostas de ensino para diretores e coordenadores das escolas públicas. O encontro ocorreu ontem (25), nas dependências da Faculdade de Direito de Ipatinga (Fadipa). Entre os assuntos discutidos foram apontadas propostas de um novo olhar para o aluno, mudanças no calendário escolar e uma análise das dificuldades enfrentadas na rede municipal de ensino.

Equipe diretiva, coordenadores e convidados foram recepcionados pela banda municipal de música e um grupo de dança de alunos participantes do Projeto Encantar. Como parte da programação, o evento contou com palestra ministrada pela professora Glória Vitorino Dias Soares, que enfatizou as metodologias ativas de ensino e aprendizagem na prática docente. Além de oficinas divididas em três temáticas: ensino infantil, ensino fundamental do 1º ao 5º ano e ensino fundamental do 6º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No decorrer do seu discurso o secretário de Educação mostrou aos presentes um novo olhar sobre o aluno, ao dividir o ensino em quatro etapas. Conforme Jésus é necessário trabalhar a educação, mostrar ao aluno a importância de um simples cumprimento. Melhorar o ensino, saber como prender a atenção do estudante. Trabalhar a cultura para descobrir os talentos e implantar o esporte nas escolas.