Sebrae oferece orientações gratuitas para segmentos de saúde e bem-estar

A cada dia as pessoas estão mais preocupadas com a boa forma física do corpo, o equilíbrio da mente e com a qualidade de vida. É cada vez mais comum as pessoas praticarem esportes, buscarem hábitos alimentares mais saudáveis, produtos e práticas que irão proporcionar prazer, felicidade e aumento da autoestima. Nesse cenário, negócios relacionados à saúde e ao bem-estar podem gerar ótimas oportunidades de negócios. Para conhecer mais sobre esse mercado, o Sebrae Minas oferece orientações gerenciais gratuitas pela internet durante o “Dia D Saúde e Bem-Estar”, realizado na próxima quarta-feira 1º de fevereiro.

Entre as atividades que se destacam nesses segmentos estão: hospitais, clínicas médicas, fonoaudiológicas e fisioterapêuticas, farmácias, indústrias, lojas e representantes de cosméticos, academias de ginástica, escolas de esportes, laboratórios clínicos, vendas de materiais médicos e equipamentos, clubes sociais, prestação de serviços para idosos e lojas de produtos fitness.

Para tirar as dúvidas dos empreendedores, durante todo o dia, os atendimentos serão feitos no evento específico no Facebook do Sebrae Minas. De hora em hora, são liberadas dicas, em tempo real, para quem quer empreender nesses segmentos ou que já está no ramo e quer melhorar a gestão do negócio.

A partir das 9h30, os empreendedores poderão assistir ao vivo um “vídeo-dicas” sobre “Os erros do meu sucesso”, com o empresário Gilvânio Rodrigues, da Drogaria Universal.

Os interessados poderão ainda participar de enquetes, conhecer soluções e ferramentas do Sebrae para melhorar a gestão da empresa e fazer download gratuito de materiais selecionados sobre o tema, como cartilhas, vídeos, apostilas e materiais para estudo.

CALENDÁRIO TEMÁTICO

O “Dia D” integra as ações do projeto “Calendário Temático”, programação mensal do Sebrae Minas que destaca as oportunidades para pequenos negócios e assuntos relacionados à gestão para orientar o empreendedor. Todo o mês, será promovida uma série de atividades, que inclui: palestras, seminários, bate-papos, consultorias virtuais e presenciais, transmissões online, publicações de dicas e informações nas mídias sociais do Sebrae Minas (Facebook, Twitter e blog).

Em fevereiro, as atividades são direcionadas para os segmentos de saúde e bem-estar. Para este ano, ainda estão previstas discussões sobre: moda (março), alimentação (abril), economia criativa (maio), casa e construção (junho), agronegócios (julho), beleza (agosto), turismo e artesanato (setembro), tecnologia e inovação (outubro) e educação (novembro).

Serviço

Dia D Saúde e Bem-Estar

Dia 1º de fevereiro (quarta-feira), das 9h às 17h

Acesse: www.facebook.com/minasgerais

Confira a programação completa do Calendário Temático no site www.sebrae.com.br/minasgerais.

Mais informações: www.sebrae.com.br/minasgerais