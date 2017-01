Sebrae capacita fornecedores indiretos da Cenibra

A partir da segunda quinzena de janeiro, 13 empresas produtoras rurais – que plantam eucalipto e fornecem para a Cenibra – irão participar de uma consultoria especializada em gestão, contratada pelo Sebrae-Minas. A ação faz parte do projeto de Encadeamento Produtivo, realizado pelo Sebrae em parceria com a empresa de celulose, desde agosto de 2016. A consultoria será realizada pelo Instituto Antônio Ernesto de Salvo (Inaes), ligado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).

Segundo o analista do Sebrae Minas em Ipatinga Alessandro Lima, as empresas receberão consultorias especializadas, como gestão financeira, adequação legal da contratação de funcionários e de aquisição de equipamentos de segurança, controle e implantação de sistemas mais eficientes de corte e transporte de madeira, com foco no aumento da produtividade e no melhor desempenho financeiro. “Esperamos melhorar a capacitação técnica e de produção desses fornecedores, com total controle da gestão financeira”.

Para Alessandro, essa capacitação é do interesse comum da indústria de celulose e dos prestadores de serviços. “Se essas empresas trabalham melhor, consequentemente a produtividade da Cenibra será maior em sua cadeia”. A intenção é que, no futuro, esses empreendimentos também tenham condições de fornecer madeira certificada. “É preciso que eles atendam a norma do processo florestal. Para alcançar essa meta, precisamos, primeiro, avançar na melhoria de processos em toda a cadeia produtiva”, destaca o analista.

ENCADEAMENTO PRODUTIVO

O projeto foi criado a partir da análise do poder de compra local realizada pela empresa de celulose e pelo Instituto Cenibra. Com esse diagnóstico, a companhia demandou ao Sebrae Minas um plano de capacitação, para contribuir de forma eficaz com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores locais.

O programa é voltado para 70 microempreendimentos, empresas de pequeno porte do setor industrial, produtores rurais de palmito pupunha, prestadores de serviço florestal e artesãos que fazem parte da cadeia produtiva ou são potenciais fornecedores de suprimentos da Cenibra, no Vale do Aço. A ação tem o objetivo de desenvolver esses segmentos, visando ao pleno atendimento dos requisitos da produtora de celulose.