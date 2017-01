Rock londrino e de Seattle vão dominar o Garajão

Londres e Seattle se tornaram notórios berços do rock n’ roll nas últimas décadas, revelando para o mundo nomes como Sex Pistols, Pink Floyd, The Who, Alice in Chains e Soundgarden. E duas das bandas mais icônicas surgidas nas cidades serão as homenageadas deste sábado (21), no espaço cultural Garajão, em Ipatinga. The Homer e Heartbreaker vêm de Belo Horizonte para trazer ao palco da casa, respectivamente, os hits da estadunidense Pearl Jam e da inglesa Led Zeppelin.

“Sucessos como Alive e Stairway To Heaven estão nos repertórios dos ‘caras’. Eles estão bem animados e muito a fim de fazer um som no Garajão”, diz Emerson “Bodão”, um dos produtores do espaço cultural.

AS BANDAS

A The Homer surgiu em setembro de 2010, em Belo Horizonte, liderada pelo vocalista Flávio Fonseca, o “Fly”. “Mais do que cumprir a missão de trazer o melhor do Pearl Jam aos palcos, tentamos manter viva a chama do movimento grunge”, explica Flávio, referindo-se ao subgênero do rock alternativo que surgiu no final da década de 1980 no estado americano de Washington, principalmente em Seattle.

Ainda de acordo com o vocalista, as apresentações de sua banda são marcadas por muita energia e interação com o público. “Executamos os maiores hits e clássicos do Pearl Jam, passando por álbuns históricos e levando a essência de uma das bandas que revolucionou os anos 90”, complementa. Recentemente, a The Homer foi a 1ª colocada no festival Covernation, em BH, que reuniu bandas-tributo de todo o Estado.

The Homer ainda tem Rafael Salazar no baixo, Márcio Passos na bateria e Guilherme Costa na guitarra. No repertório, além de Alive, sucessos como Jeremy, Last Kiss e Do The Evolution.

Por sua vez, a banda Heartbreaker foi formada no final de 2014 por músicos da cena rock n’ roll de Belo Horizonte. Seus integrantes têm grande experiência em projetos autorais e bandas-tributo: João Miguel assume a bateria, Nilton de Souza, o vocal, Jony Januzzi é o guitarrista e André Bueno, o baixista. “O repertório, elaborado e bem distribuído, abrange ao longo do show desde os clássicos até o lado mais leve e pop do Led Zeppelin”, informa Jony, garantindo que a intenção é agradar os fãs mais exigentes, mas também aqueles que não estão familiarizados com a eclética discografia da banda britânica do guitarrista Jimmy Page.

Serviço

Ingressos antecipados para os shows deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga, e Camarim, no Bairro Cidade Nobre. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).