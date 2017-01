PUC Minas abre inscrições para pós-graduação em Ipatinga

A PUC Minas está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação em Ipatinga. As inscrições para a pós-graduação, efetuadas até 20 de janeiro, não terão taxa de inscrição. Depois dessa data, o valor é de R$ 40. Na cidade, os cursos são realizados no Colégio São Francisco Xavier, no Bairro Cariru, parceiro da universidade. Os interessados devem se inscrever até 24 de fevereiro pelo http://www.pucminas.br/Pos-Graduacao/IEC/2017-01/.

Para o primeiro semestre de 2017, a PUC Minas oferece, na cidade, os cursos de pós-graduação em: Automação Industrial; Ciências Penais; Controladoria Financeira; Direito do Trabalho; Direito Material e Processual Previdenciário; Direito Processual Civil e Argumentação Jurídica; Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva; Enfermagem em Urgência, Emergência e Trauma; Engenharia da Qualidade (M. Eng.); Engenharia de Estruturas; Engenharia em Manutenção Eletromecânica; Gerenciamento de Projetos; Gerontologia; Gestão Estratégica de Compras; Gestão de Negócios; Gestão de Pessoas; Gestão em Engenharia de Produção; Gestão Fiscal e Tributária; Gestão de Instituições de Ensino; MBA em Gestão Pública Municipal; Gestão e Modelagem Organizacional e Perícia Contábil.

CURSOS

A PUC Minas oferece ainda cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, em unidades em Belo Horizonte e região metropolitana e no interior de Minas Gerais. Além das especializações tradicionais, são oferecidos programas Master nas áreas de Administração (MBA); Artes (MA) e Engenharia (M. Eng.) e Saúde (MHS). E ainda, cursos de pós-especialização destinados a profissionais que já possuam curso de pós-graduação (MBA ou especialização).

Serviço

Mais informações: (31) 3829-9818/9800 e http://www.pucminas.br/Pos-Graduacao/IEC/2017-01/