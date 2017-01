Primeiro estádio de Ipatinga passa ter padrão Fifa

Com 60 anos de história e palco de grandes conquistas do futebol de Ipatinga, o Estádio Lanari Júnior, da Usipa, acaba de ser reformado. Suas dimensões passaram a ter as recomendações da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

O estádio é um dos maiores da Região Metropolitana do Vale do Aço, só perdendo em dimensões para o Ipatingão. Construído em 1961 e idealizado para receber mais de 10 mil espectadores, ele ainda conta com um sistema de drenagem e tribuna de honra, tornando referência para importantes equipes do futebol profissional brasileiro e internacional.

Todo o trabalho de adequação foi realizado pela equipe de manutenção do clube, deixando o campo em melhores condições para receber partidas oficiais. As novas dimensões do gramado, 105m de comprimento e 68m de largura, substituíram as medidas antigas: 110mx75m.

“Agora, está tudo normatizado dentro das quatro linhas. Nós sabemos que a Usipa é um clube de grande referência em Minas Gerais e, além disso, temos a consciência que precisamos aprimorar, cada vez mais, o nosso espaço”, afirma o gerente de Esportes, Nilson Moura de Oliveira.

Segundo o coordenador de Futebol da Usipa, Dalton Pinheiro, em competições oficiais fora da do Vale do Aço os campos já estão adequados às medidas da FIFA. “A gente treinava com medidas superiores e jogava com medidas inferiores ao nosso campo. Agora iremos trabalhar com as dimensões padrões e aumentar a intensidade do jogo, isso dará maior qualidade no trabalho desempenhado pela equipe”, conclui.

O Departamento de Futebol da Usipa desfruta de três campos: society, minicampo – o Campo B (também, no padrão FIFA)-, vestiários, sala de avaliação física, áreas de evento, além do Estádio Lanari Júnior.