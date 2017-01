Presidente AMVA alerta prefeitos para cadastramento

O presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço (AMVA), José Fábio de Oliveira Gonçalves, o “Fabinho”, chamou a atenção dos novos prefeitos para a atualização dos dados municipais no Cadastro Nacional do Sistema Único de Assistência Social (CadSuas), área, segundo ele, com o maior volume de recursos financeiros para repasse aos municípios”. O sistema reúne informações de prefeituras, órgão gestor, fundo e conselhos municipais, entidades socioassistenciais e trabalhadores do Suas.

“É importante ficar atento porque esta ação é fundamental para os municípios acessarem o sistema e programas do Governo Federal”, disse Fabinho. Ele lembrou que o lançamento do Plano de Ação da Rede pelo Governo Federal obrigará os secretários municipais do setor a estarem cadastrados. “Sem o cadastro, a prefeitura não terá acesso ao sistema e o município será prejudicado” advertiu.

O executivo disse ser imprescindível que o novo prefeito faça o cadastro/vinculação. No caso dos reeleitos, é necessário apenas que a data “fim de mandato” seja alterada. As secretarias de Assistência Social precisam fazer o cadastro e vincular o titular ao “Órgão Gestor” com o cargo de Secretário de Assistência Social, preenchendo sempre as datas de início e fim de mandato. “No ano passado, todos os municípios foram informados quanto à necessidade da atualização dos dados, até dezembro de 2016”, lembra Fabinho.

Fabinho lembra que o acesso ao CadSuas é feito por meio do Sistema de Autenticação e Autorização (SAA), com login e senha individualizada para cada usuário. Caso o gestor do município não possua acesso ao sistema ou tenha dúvida sobre o procedimento, deve entrar em contato com a Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), preferencialmente pelo telefone 0800 7072003 (opção 2 – Assistência Social e, depois, opção 4 – gestor, conselheiro ou técnico), ou pelo e-mail rede.suas@mds.gov.br.