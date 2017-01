Prefeitura de Ipatinga está em estado de abandono

Além dos salários de servidores e a complementação dos aposentados atrasados, o prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão, encontrou ontem (3), ao entrar pela primeira vez no prédio, uma prefeitura sucateada. O prefeito não descarta o grande risco de desabamento do edifício, pois existem ferragens da estrutura corroídas; ou mesmo de um incêndio, já que as instalações elétricas e hidráulicas encontram-se expostas e sem manutenção.

Dos dois elevadores que atendem ao público, um está parado por problemas técnicos e o outro funciona sustentado por apenas um cabo de aço, correndo risco de desabar. O teto de gesso de alguns corredores desabou, as paredes estão sujas, descascadas e quadros elétricos abertos.

“Até o banheiro do gabinete do prefeito está entupido.” – ressalta Quintão. No prédio principal, falta papel higiênico e até copos descartáveis. “São coisas pequenas, que mostram o desleixo, o descaso e o abandono com o patrimônio público.” – complementa o prefeito.