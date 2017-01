Prefeitos se mobilizam por nova eleição na AMDI

Prefeitos de seis cidades estiveram reunidos na sede da Associação dos Municípios pelo Desenvolvimento Integrado (AMDI), em Coronel Fabriciano, na última quinta-feira (19). Na oportunidade, eles protocolaram ofício solicitando a publicação de Edital de Convocação da Eleição para a direção da entidade, além de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberações em relação ao estatuto.

A reunião contou com a participação dos prefeitos da Região e do Colar Metropolitano do Vale do Aço: Sebastião Quintão (PMDB), de Ipatinga; Marcos Vinícius (PSDB), Coronel Fabriciano; Luzia Melo (PRB), Santana do Paraíso; e Geraldo Hilário (PP) Timóteo. Compareceram também a prefeita de Açucena, Darcira de Souza Pereira (PT), e o prefeito de Dom Cavati, José Santana Junior, o Juninho da Saúde (PSDB).

A AMDI é uma dissidência da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço (AMVA), criada em 1974. No momento, a entidade é dirigida pelo ex-prefeito de Santana do Paraíso, Antônio Afonso Duarte (Zizinho), do PT, derrotado na última eleição por Luzia Melo, esposa do também ex-prefeito de Paraíso, Joaquim Correa de Melo, o Kim. Luzia teve 10.283 votos, contra 3.734 votos de Zizinho.

ELEIÇÃO NA AMVA

O presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço (AMVA), José Fábio de Oliveira Gonçalves, o “Fabinho” (PDT), informou que a eleição da entidade terá chapa única, encabeçada pelo prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira (PMDB). Na tarde desta sexta-feira (20), foi encerrado o prazo para registro de chapas para o pleito que acontece na próxima segunda-feira (23), a partir das 14h, na sede da entidade, no Bairro Horto, em Ipatinga.

Também compõem a chapa, que deverá ser aclamada para o biênio 2017/2018, os prefeitos de Ipaba, Geraldo dos Reis (1º Vice-presidente) e de Mesquita, Ronaldo de Oliveira (2º Vice-presidente). Serão conselheiros fiscais os prefeitos de Periquito, Geraldo Godoy; Antônio Dias, Benedito Lima; e de Pingo D’Água, Artur Carlos. Como suplentes, foram inscritos os prefeitos Jovani Menezes, de Braúnas, Ailton Lima, Córrego Novo, e José Júnio, de Jaguaraçu.