Prefeito vai decretar “caos administrativo” em Coronel Fabriciano

Durante as comemorações do aniversário de Coronel Fabriciano, na manhã desta sexta-feira (20), o prefeito da cidade Marcos Vinícius anunciou que vai publicar na próxima segunda-feira (23) decreto de Caos Administrativo no município. Segundo o prefeito, a medida foi tomada em razão das dificuldades encontradas pela gestão para desenvolver projetos, manter contratos e até programar o início das aulas.

O primeiro levantamento constatou falta de servidores em vários setores da administração e departamentos em que os funcionários estão em desvio de função. De acordo com o documento, a medida se justifica em razão da ausência de transparência no processo de transição em que foram entregues apenas documentos constantes no Portal da Transparência e ao “apagar das luzes”.

O decreto relata ainda que não foi explicitada a real situação administrativa do município além de terem sido descobertas irregularidades, como a convocação de concursados acima da quantidade de vagas existente ou para cargos sem a previsão de vagas.

Segundo Marcos Vinicius, o decreto editado em Coronel Fabriciano é diferente dos outros decretos publicados pelo Governo do Estado e por outras cidades. “Eles decretaram Caos Financeiro. O nosso decreto é de Caos Administrativo. Falta gente para trabalhar na saúde, na limpeza urbana e até no preparo da merenda nas escolas e da comida na cozinha comunitária”, disse. O decreto vai permitir que em 90 dias a prefeitura possa realizar contratos de emergência para suprir as vagas e reorganizar a administração municipal.

FESTA DE ANIVERSÁRIO

Coronel Fabriciano teve uma manhã de festas nesta sexta-feira (20). Uma grande festa com música, artes, brincadeiras e prestação de serviços movimentou a Praça da Bíblia, no Melo Viana, marcando os 68 anos de emancipação política do município.

Os eventos programados pelas gerências de Turismo, Cultura e Comunicação da prefeitura começaram às 8h da manhã com a apresentação do cantor Dico do Cocais. Em seguida foi a vez do Hip Hop com Wil e Luke Valadares.

Após a programação cívica, prefeito Marcos Vinicius partiu o bolo e deu o primeiro pedaço a dona Eny Arruda, que faz aniversário no mesmo dia. O pequeno Vítor Hugo, de 5 anos, recebeu o segundo pedaço. Gregório da Retífica, o vice-prefeito, também saboreou um pedaço. O público pôde se divertir em vários equipamentos, experimentar os alimentos da feirinha e curtir toda a programação que se estendeu até o meio-dia.