Prefeito de Periquito encabeça chapa única para eleição no Consaúde

O prefeito de Periquito, Geraldo Godoy (PMDB), deverá ser o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço (Consaúde), no biênio 2017/2018. Ele encabeça a única chapa registrada para o pleito, previsto para o próximo dia 12 de janeiro. A eleição acontecerá na sede da entidade, no Bairro Caravelas, em Ipatinga. Cerca de 20 municípios participam do consórcio.

Também integram a chapa os prefeitos de Braúnas, Jovani Duarte (1º vice-presidente); São João do Oriente, Joaquim Silva (2º vice-presidente); Pingo D’Água, Artur Carlos (Diretoria de Captação de Recursos); Iapu, José Carlos de Barros “Kako” (Diretoria de Políticas Públicas) e Santana do Paraíso, Luzia Teixeira de Melo (Diretoria de Articulação e Eventos). O conselho fiscal poderá ser formado até o dia da eleição.

Godoy ressaltou que o Consaúde se constitui numa instância “importantíssima” para discussão coletiva da saúde regional, bem como para o oferecimento de procedimentos não-disponibilizados diretamente pelas prefeituras à população. “A entidade já se consolidou como facilitadora do acesso dos munícipes aos serviços especializados. Precisamos fortalecer ainda mais esta parceria, ampliando o número de cidades consorciadas. Este é o nosso foco”, comentou.