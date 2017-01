Prefeito de Ipatinga deve assumir o Consórcio Intermunicipal de Saúde

O novo presidente e os membros do conselho deliberativo do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales (Cisvales) deverão ser eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, confirmada para o dia 6 de fevereiro próximo, às 10h, no auditório do Hospital Municipal de Ipatinga. Na ocasião, também haverá aprovação do Orçamento Anual para o exercício de 2017 e poderão ser feitas adesões de novos municípios ao Protocolo de Intenções que prevê a implantação do Samu Regional (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De início, 20 municípios firmaram o pacto para receber o serviço, com possibilidade de extensão para 35, abrangendo cerca de 800 mil pessoas da Região Metropolitana do Vale do Aço e Microrregião de Caratinga. Porém, após vários meses de espera, os antigos gestores municipais não conseguiram operacionalizar a implantação do benefício — cujos custos devem ser rateados também com Estado e União —, frustrando as esperanças da população.

A expectativa é de que o novo prefeito de Ipatinga, Sebastião de Barros Quintão, venha presidir o organismo, com mandato de dois anos. Também foram definidos numa chapa de consenso entre as novas lideranças do Vale do Aço, para o Conselho Deliberativo, os nomes do prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, como 1º vice-presidente; do prefeito de Caratinga, Wellington Moreira; como 2º vice-presidente, e do prefeito de Timóteo, Geraldo Hilário, como 1º secretário.

SAMU REGIONAL

Ao participar de reunião na Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço (Amva), nesta segunda-feira (23), o prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão, antecipou que “os novos prefeitos eleitos estão unidos no propósito de dar prioridade máxima aos serviços de saúde, como forma de garantir à população um de seus direitos mais fundamentais”.

Em relação à insegurança manifestada por alguns dos funcionários que foram aprovados em concurso, quanto à validade do processo seletivo que foi realizado no ano passado para o Samu Regional, prevendo a contratação de 200 profissionais (35 médicos, 18 enfermeiros, 60 técnicos em enfermagem, 75 condutores-socorristas, cinco assistentes administrativos e um técnico em contabilidade), Quintão tranquilizou: “Nosso compromisso é com a legalidade. Desde que tudo tenha sido feito dentro da lisura que todo processo do gênero exige, não há porque desapontar as pessoas que se dedicaram para conquistar as vagas e até abandonaram outros empregos com a certeza da contratação”.

O prefeito de Ipatinga acrescentou, no entanto, que os novos prefeitos que assumirão a direção do Cisvales deverão buscar junto ao Estado e a União “as contrapartidas indispensáveis para início de operação da rede de atendimento”. O custo mensal foi estimado inicialmente em R$ 1 milhão. O projeto do Samu Regional prevê a instalação de 11 a 13 bases em pontos estratégicos e diversas cidades, de Jaguaraçu a Caratinga, sendo implantada em Ipatinga uma Central de Regulação.