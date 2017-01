Prefeito de Ipatinga apresenta seu secretariado

Em reunião com a presença da imprensa, o prefeito de Ipatinga Sebastião Quintão apresentou em seu gabinete, na manhã desta terça-feira (3), os novos titulares das secretarias municipais. Os novos secretários assumiram de imediato suas funções.

Entre os nomes que compõem o secretariado estão: Régis Carlos José Oliveira (Secretaria de Administração); José Osmir de Castro (Secretaria de Assistência Social); Rogério Aguiar Domingues (Secretaria de Comunicação Social); Carlos Roberto Cordeiro de Oliveira (Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer); Lucas Brum da Silva (Secretaria Municipal de Dados); Célio Francisco Aleixo (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo); o vice-prefeito, Jésus Nascimento da Silva, responderá pela Secretaria de Educação e José Rocha de Sales, pela Secretaria da Fazenda.

Assumem ainda: Nilson Lucas Gonçalves (Secretaria de Governo); Gilmar Luciano Alves (Secretaria de Obras Públicas – interino); Athayde Campos de Carvalho (Secretaria de Planejamento); Kátia Barbalho Diniz Costa (Secretaria de Saúde); Gilmar Luciano Alves (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente); Paulo Sérgio Julião (Secretaria Executiva); Maria Alminda da Costa Guimarães (Procuradoria Geral) e Adriana Cláudia Diniz Moreira (Controladoria Geral). A Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã continua com o cargo em aberto.

QUEM SÃO OS NOVOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Controladoria Geral

Adriana Cláudia Diniz Moreira – advogada e pós-graduada em Direito Público. Foi Controladora Geral do município de Ipatinga na primeira gestão o prefeito Sebastião Quintão. Há mais de dez anos atua no Direito Administrativo, Eleitoral, da Família e Criminal.

Procuradoria Geral

Maria Alminda da Costa Guimarães – funcionária pública concursada. Foi nomeada para o cargo de procurador Geral do Município de Ipatinga. Já exerceu o cargo de secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no governo do ex-prefeito João Lamego Neto. Foi chefe de Gabinete e procuradora Geral do Município no primeiro mandato do prefeito Sebastião Quintão. Atualmente exercia o cargo de chefe da Assessoria Técnica da Câmara Municipal de Ipatinga. Tem graduação em Letras e bacharelado em Direito. É pós-graduada em Direito Público e pós-graduanda em Direito Ambiental.

Secretaria Municipal de Administração

Régis Carlos José Oliveira – advogado. Na Prefeitura Municipal de Ipatinga já exerceu o cargo de chefe de gabinete nas Secretarias de Saúde, Administração e Procuradoria Geral e de assessor na Controladoria Geral do município. Foi ainda controlador Geral e secretário Municipal de Administração. Atualmente exercia a função de assessor Jurídico da Câmara Municipal de Ipatinga.

Secretaria Municipal de Assistência Social

José Osmir de Castro – administrador de empresas. Exerceu o cargo de secretário Municipal na Prefeitura de Ipatinga na primeira gestão do prefeito Sebastião Quintão, respondendo pelas Secretarias de Ação Social; Cultura, Esporte e Lazer; Desenvolvimento Econômico e Governo. Foi funcionário público na Petrobrás (Refinaria Gabriel Passos) e Petrobrás Distribuidora. Por mais de 20 anos foi empresário no ramo de combustíveis.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Rogério Aguiar Domingues – jornalista. Atua no ramo da Comunicação desde 1989. Foi assessor de Comunicação Social na primeira gestão do prefeito Sebastião Quintão. Trabalhou na extinta Rádio Eldorado FM e Rádio Grande Vale FM como radialista, repórter, redator e coordenador de programação artística. Tem graduação em Marketing e MBA Executivo em Gestão de Negócios e Marketing. Atuou nas empresas: Rádio Itatiaia FM, TV Cultura Vale do Aço e sucursal Vale do Aço do jornal Estado de Minas.

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Carlos Roberto Cordeiro de Oliveira (Carlão Oliveira) – graduado em Psicologia. É dirigente esportivo e produtor de eventos. Atuou como repórter e locutor entrevistador nas rádios Itatiaia Vale do Aço e Vanguarda AM de Ipatinga. Foi diretor de futebol no Ipatinga Futebol Clube. Atualmente desenvolvia a função de coordenador na Escola de Futebol do Tigre.

Secretaria Municipal de Dados

Lucas Brum da Silva – Engenheiro Elétrico, com ênfase em eletrônica e Telecomunicações. É especializado em Transmissão, Interatividade e comunicação em banda KU pela Universidade de Londres, pós-graduado em Gestão Pública e Marketing Político e MBA em Gestão Empresarial. Possui experiência em Telecomunicações de Dados. Foi chefe de Gabinete do Dataserv na primeira gestão do prefeito Sebastião Quintão.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Célio Francisco Aleixo – advogado e pós-graduado em Direito Público. Possui ainda Bacharelado em Ciências Contábeis e Administração. Atuou como chefe dos Setores de Trânsito, Perícia, Banca Examinadora e Identificação, da Delegacia Regional de Polícia Civil de Minas Gerais, em Ipatinga. Respondeu ainda pela Superintendência Regional Vale do Aço da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão. Ex-vereador em Ipatinga e foi líder de governo do prefeito Sebastião Quintão 2007/2008.

Secretaria Municipal de Educação

Jésus Nascimento da Silva – advogado, professor de Direito Penal e diretor da Faculdade de Direito de Ipatinga – Fadipa. Participou da implantação dos cursos superiores de Educação Física (Unileste-MG), Direito (Fadipa) e Medicina (Univaço) . Foi secretário Municipal de Educação de Ipatinga. À época, coordenou os trabalhos de professores do município na criação dos livros didáticos que foram adotados em Ipatinga e em muitas escolas do País.

Secretaria Municipal de Fazenda

José Rocha de Sales – administrador de empresas. Já trabalhou na Prefeitura Municipal de Ipatinga na primeira gestão do prefeito Sebastião Quintão como chefe de gabinete na Secretaria Municipal de Fazenda. Ocupou ainda os cargos de diretor do Fundo Municipal de Saúde e diretor do Departamento de Orçamento da Prefeitura. Atualmente respondia pela gerência financeira e administrativa da Sião Empreendimentos S/A.

Secretaria Municipal de Governo

Nilson Lucas Gonçalves – bacharel em Direito. Já atuou na Prefeitura Municipal de Ipatinga na primeira gestão do prefeito Sebastião Quintão como diretor do Departamento de Limpeza Urbana. Foi assessor parlamentar na Câmara Municipal de Ipatinga. Atualmente, Nilson Lucas exercia mandato como vereador no município. Ipatinga.

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Gilmar Luciano Alves responderá interinamente pela Secretaria

Secretaria Municipal de Planejamento

Athayde Campos de Carvalho – bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Municipal. Trabalhou como assessor Jurídico das Câmaras Municipais de Mesquita e Joanésia. Atualmente respondia pela gerência de Planejamento e Modernização Institucional da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (Armva)

Secretaria Municipal de Saúde

Kátia Barbalho Diniz Costa – graduada em Gestão Pública e tem pós-graduação em Gestão Micro Regional pela UFF. Entre os anos de 2010 e 2014, atuou com secretária adjunta de Saúde. Entre 2014 a 2016, exerceu o cargo de secretária de Saúde na Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Possuí certificação pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) como dirigente Máximo de Unidades Regionais. Kátia Barbalho é a atual presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG).

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente

Gilmar Luciano Alves – graduado em Engenharia de Produção pela Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte. Atuou como gerente industrial na Ecosteel Indústria de Beneficiamento Ltda e coordenador de produção na empresa Construtrans Construções e Sinalizações Viárias e Aeroportuárias. Atualmente exercia a função de diretor operacional na Ferreira e Alves Construções e projetos Ltda.

Secretaria Municipal Executiva

Paulo Sérgio Julião – vice-presidente do PMBD de Ipatinga. Presidiu a coligação União e Amor a Ipatinga (UAI). Atuou na primeira gestão do prefeito Sebastião Quintão como secretário Municipal de Governo, Assistência Social e Cultura, Esporte e Lazer. Foi assessor parlamentar do deputado Federal, Leonardo Quintão.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Convivência Cidadã continua com o cargo em aberto.