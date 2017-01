Portal oferece conteúdos de educação financeira gratuitamente

O uso da internet como importante ferramenta na educação das crianças já se mostra fundamental, especialmente por poder levar os alunos a novas experiências e facilitar a abordagem dos conteúdos em diferentes plataformas. Pensando nisso, a iniciativa “Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento financeiro para famílias” inovou com o lançamento de um portal que oferece gratuitamente material para quem deseja conhecer e colocar o fortalecimento financeiro em prática com crianças de até seis anos e seus familiares.

A ferramenta complementa o aprendizado de cerca de 19 mil alunos que participam de oficinas lúdicas em escolas públicas de Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Curitiba, Manaus e Belém. No site http://fortalecimentofinanceiro.dsop.com.br/ há animações, clipes, sugestões de atividades, materiais e jogos que podem ser acessados livremente, de forma gratuita.

Com a plataforma, o processo de aprendizagem vai além das atividades presenciais, como a formação dos professores, os encontros com familiares, as oficinas com as crianças, os eventos comunitários e a distribuição das coleções de materiais educativos. Os conteúdos online são diversificados e voltados tanto para educadores, quanto para familiares e responsáveis, além, é claro, de terem grande importância para as próprias crianças.

Três vídeo-aulas, preparadas especialmente para os educadores, estão disponíveis na plataforma para indicar estratégias criativas e descomplicadas para explorar o “Sonhar”, o “Planejar” e o “Alcançar”, destacando as atividades e os materiais mais adequados para abordar cada um deles, além de oferecer sugestões sobre como mediar o diálogo com os alunos.

Os resultados da iniciativa já são notados nas comunidades. A iniciativa gratuita tem promovido, desde a infância, uma nova geração de cidadãos brasileiros empoderados para fazer escolhas de vida sensatas, que lhes permitam planejar caminhos para alcançar seus sonhos.

Realizada pela Sésamo com patrocínio da Metlife e apoio da DSOP Educação Financeira, a ação “Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento financeiro para famílias” é realizada em nove países com conteúdo engajador, apresentado pelos Muppets com linguagem lúdica adequada para crianças com entre 3 e 6 anos.

Acessando o site, os interessados encontram 26 animações, 10 clipes musicais, cinco jogos e três vídeoaulas, além de todos os materiais da iniciativa em PDF para serem baixados gratuitamente, como Almanaque da Criança, Gibizão, Guia para Cuidadores, Caderno do Educador e Calendário de Planejamento, entre outros. No espaço, há também informações sobre a iniciativa e depoimentos de educadores, cuidadores e familiares.

“Realizei com meus alunos as atividades do livro Vamos Semear e do Caderno do Educador. Como subsidio, utilizei o clipe Nós Podemos e o Almanaque da Criança. As crianças refletiram sobre planejamento para alcançar seus sonhos e compreenderam a importância de poupar para a realização dos sonhos. Com a atividade do Cofrinho, começaram a poupar para comprar o que desejavam”, conta a professora Priscila André, de 29 anos.

VULNERABILIDADE

Em meio à crise e os altos níveis de endividamento e inadimplência no Brasil, a ação visa promover educação voltada ao consumo consciente e ao planejamento para o futuro, baseada nas ações Sonhar, Planejar e Alcançar. Atualmente, estima-se que 2,5 bilhões de pessoas estejam em situação de vulnerabilidade devido à baixa renda e pouco acesso a serviços e produtos financeiros que as ajudem a gerenciar as despesas diárias e as situações emergenciais, além de poupar para o futuro.

Apesar de global, a iniciativa considera as situações particulares das famílias de cada região beneficiada, oferecendo recursos educacionais impressos e digitais adaptados. A ação pretende fortalecer financeiramente 17 mil famílias apenas no Brasil, além de diversas outras no México, Índia, China e em mais cinco países.