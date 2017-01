Música clássica e comédia movimentam o Festival de Verão

Realizado pelo Instituto Cultural Usiminas, o Festival de Verão Vale do Aço 2017 inicia a segunda semana de programação. Nesta quarta-feira (18) tem o espetáculo “Irmãos Pianistas em Concerto”, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Jordan Alexander Gomes Rodrigues Pereira, de 14 anos, e Jennifer Alexandra Gomes Rodrigues Pereira, de 16 anos, vão apresentar, ao piano, clássicos da música erudita, como Chopin e Franz Liszt. Jordan e Jenifer somam 92 premiações ao longo de 10 anos de estudo de piano, com apresentações em várias partes do Brasil e do mundo.

Na quinta-feira (19), é a vez de “Santinhas do Pau Oco – Uma Santa Comédia” entrar em cena, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h30. O público vai se divertir com a história de jovens freirinhas que vivem enclausuradas no convento, sob as rígidas regras da madre superiora. Usando estratégias cômicas, elas criam uma forma de ludibriar a superiora, podendo até cantar na Broadway.

O Espaço Cultural Casa Laboratório apresenta na sexta-feira (20) a comédia “O Que Querem as Mulheres?”, às 20h, também no Teatro do Centro Cultural Usiminas. A comédia musical utiliza os embalos dos anos 80 para contar a história de seis homens casados que se encontram em uma terapia de grupo para confidenciar sobre seus relacionamentos à procura da resposta para a grande pergunta: o que querem as mulheres?

OFICINA

Todos os sábados, o Festival de Verão oferece oficinas gratuitas para a comunidade, com temas diversos. Neste sábado (21), Edvaldo Alves, o “professor Alegria”, vai ministrar uma oficina de Capoeira, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, às 15h. A atividade vai abordar a Capoeira de Angola, reconhecida hoje como patrimônio cultural da humanidade.

Os participantes vão conhecer mais sobre essa modalidade e experimentar a roda de capoeira e todos os seus significados. Os interessados devem se inscrever pelo telefone: (31) 3824-3731.

Serviço

Festival de Verão Vale do Aço 2017

18/1

Irmãos Pianistas em Concerto

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

19/1

Santinhas do Pau Oco – Uma Santa Comédia

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Ingressos: 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

20/1

O Que Querem as Mulheres?

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

Postos de vendas: bilheteria do Centro Cultural Usiminas, em quiosque do Shopping Vale do Aço, Teatro Zélia Olguin, Loja Ôla! Sports. Na internet a compra pode ser feita pelo site www.eventim.com.br.

Mais informações: (31) 3822-3031.