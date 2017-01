Multiplayer traz as melhores trilhas sonoras de filmes e games à Ipatinga

A Orquestra Multiplayer chega à Ipatinga em formato pocket, com seis músicos. O grupo se apresenta na próxima segunda-feira (15), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. No repertório, algumas das melhores trilhas sonoras dos videogames, filmes, séries e animações. No espetáculo, músicas de clássicos dos videogames 8 e 16 bits, jogos recentes consagrados, filmes e séries ligados ao universo nerd.

O grupo que se apresenta no Vale do Aço é composto por Alexsander Souza (violino), Aline Parreiras (flauta), Waltson Tanak (viola), Luyra Dutra (cello), Marcelo Luiz (contrabaixo) e Pedro Theodoro (percussão). O Multiplayer Pocket é ligado à Orquestra Multiplayer, que se especializou em trilhas sonoras de jogos digitais.

O objetivo é levar a experiência da Orquestra Multiplayer a espaços menores e também apresentar uma experiência musical diferenciada, na qual, devido ao número menor de instrumentistas, o papel de cada instrumento fica mais evidenciado. O repertório é composto por trilhas de jogos de inúmeras plataformas e diversos períodos, além de filmes, seriados e animações.

A orquestra

A Orquestra Multiplayer é especializada em trilhas sonoras de jogos digitais. Com o objetivo de dar vida à música dos games que marcaram diversas gerações, a Multiplayer produz arranjos originais de peças que vão dos clássicos jogos 8 bit aos últimos lançamentos da indústria de entretenimento digital. A Multiplayer se apresenta em formações de câmara (trios, quartetos, quintetos, etc) e em formação orquestral, composta por mais 30 músicos. A apresentação das trilhas de games, e outras mídias da cultura pop, em formato orquestral tem um enorme potencial de introduzir a esse universo um público jovem que normalmente não teria contato com música de concerto.

A Multiplayer já lotou diversas casas, como o Plugminas e o Conservatório UFMG, apresentando clássicos de jogos, filmes e seriados como Super Mario, The Sims, The Legend of Zelda e Star Wars. Em seu canal no YouTube (youtube.com/orquestramultiplayer), os vídeos da Multiplayer já passaram da marca de 29 mil vizualições, em vídeos que apresentam músicas de Game of Thrones, Plants vs Zombies, e muitos outros, além da série Multiplayer For Noobs, que apresenta conceitos ligados à música orquestral e os instrumentos que compõe a orquestra.