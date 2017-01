‘Maria Fumaça’ retorna ao Parque Ipanema

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, em parceria com a Associação Brasil Arte, Cultura e Cidadania, viabilizou recursos para a conclusão da reforma dos trilhos da Estrada de Ferro Caminho das Águas, que compreende a extensão de 2,6 km ligando o Novo Centro ao Parque Ipanema. As obras do equipamento turístico foram iniciadas nesta semana, ao custo de R$ 185 mil. O valor oriundo do Fundo Municipal do Patrimônio Artístico e Cultura de Ipatinga (Fumpac).

Esta é a terceira e última etapa da obra que, literalmente, vai colocar nos trilhos a antiga Maria Fumaça, utilizada para passeios turísticos pelo Parque Ipanema. Segundo a produtora cultural e membro da Associação Brasil Arte, Cultura e Cidadania, Érica Carattiero, há boas perspectivas para que a reinauguração do complexo ocorra no final do mês de abril, coincidindo com as comemorações do aniversário da cidade.

O alojamento do pessoal que trabalha na obra já foi montado no Novo Centro, próximo ao Kartódromo Emerson Fittipaldi. Está sendo executada a troca dos dormentes, com a substituição do madeiramento que, não utilizado, acabou apodrecendo. A estrada de ferro está desativada há 14 anos. “Estamos sendo prontamente atendidos em tudo que precisamos pela Prefeitura de Ipatinga. O objetivo é dar celeridade à obra”, informou a produtora cultural.

A REFORMA

Segundo o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, o prefeito Sebastião Quintão determinou que todos os esforços sejam concentrados no sentido de resgatar o equipamento, importante referência cultural da cidade. “Com apoio das secretarias de Obras e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, estamos cedendo pessoal para fazer os cortes dos dormentes, que devem ter tamanho padrão. Ainda, estão envolvidas máquinas para terraplanagem, caminhão e pá-carregadeira para retirada dos entulhos”, acrescentou. “Do total de 4 mil dormentes, aproximadamente 1.100 serão trocados, assim como a brita que fica entre os trilhos.” – complementou o secretário.

A Maria Fumaça que circulava pelo Parque Ipanema, uma locomotiva de origem alemã, fabricada em 1937, é movida a vapor e capaz de puxar dois vagões com capacidade total para 68 passageiros. A máquina é de propriedade do engenheiro aposentado José Mauro Cardoso, sendo cedida ao município em regime de comodato. Ela também estava sem condições de uso, com necessidade de reparos na caldeira, considerada o “coração” da locomotiva.