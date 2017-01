Leandro Xingó é o novo presidente da Câmara de Fabriciano

A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (CMCF) tem novo presidente. Durante a sessão solene que marcou, na noite deste domingo (1), a posse dos 17 vereadores eleitos para a legislatura 2017-2020, o parlamentar Leandro Xingó Tenório de Oliveira, o Xingozinho (PSD), foi eleito o presidente do legislativo municipal. Ainda na cerimônia, realizada no ginásio do Clube Casa de Campo, o novo prefeito, Marcos Vinícius, e o seu vice, Gregório da Retífica – igualmente eleitos em 2016 – foram empossados.

“Recebi o voto de confiança de todos os vereadores em razão do trabalho que fiz em meu primeiro mandato, encerrado no último dia 31. Sempre pautei minha atuação de forma suprapartidária e, assim, trabalharemos à frente do legislativo de Coronel Fabriciano. Não serei o presidente de um grupo político ou da política do quanto pior, melhor, mas, sim, dos 17 vereadores da casa”, destacou Xingozinho, que presidirá a CMCF pela primeira vez. “O nosso trabalho foi inicialmente reconhecido nas urnas, por meio de um segundo mandato que o povo nos concedeu”, completou.

A solenidade também foi marcada pela eleição dos demais integrantes da nova mesa diretora da Câmara, que, além do presidente Xingozinho, contará com os parlamentares Roberto Rodrigues, o Beto Cavaleiro (PMDB); e Adriano Martins (PPS) como 1º e 2º Vice-Presidentes, respectivamente. O vereador Enéias Reis (PTdoB) atuará na função de 1º Secretário. Já o parlamentar Geraldo Cristiano Alves Valentim, o Cristiano do Cais (PV), foi eleito 2º Secretário.

Os vereadores Luciano Lugão (PROS); Ronilson Evelton de Souza, o Ronilson Burrinho (PSB); Vanderlei Cupertino Fialho, o Canídia (PCdoB); Marcos da Luz (PT); Carmem Rodrigues de Souza Paiva, a Carmem do Sinttrocel (PCdoB); Edem Almeida Arruda, o Professor Edem (PT); Anirton Valeriano da Silva, o Miltinho do Sacolão (PSDB); Thiago Lucas (PT); Sandro Araújo, o Dr. Sandro (PPS); Antônio José Francisquini, o Sargento Francisquini Proerd (PSDB); Nélio Silva Damasceno, o Nélio do Abacaxi (PTdoB); e Ronilton Ferreira Alves, o Relé (PCdoB); também foram empossados.

REUNIÃO EXTRORDINÁRIA

O novo prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, classificou como justa a escolha unânime dos vereadores pelo nome de Xingozinho para presidir a Câmara Municipal. “No momento, o nome mais qualificado para trabalhar como presidente da Câmara e, assim, somar conosco o projeto que temos para a cidade é o do Xingozinho, que possui experiência de mandato atuante, seriedade e responsabilidade”, destacou.

O chefe do Executivo fabricianense solicitou do novo presidente da CMCF a realização de reunião extraordinária nesta semana para que sejam discutidas e votadas matérias que visam reduzir em até 30%, a título de economia, os cargos comissionados da Administração Municipal.

O vereador Xingozinho informou que a sessão será agendada para os próximos dias. “Mesmo sendo janeiro, mês de recesso parlamentar, promoveremos essa votação, exatamente pelo fato de entendermos que isso é bom para Coronel Fabriciano. Não cruzaremos os braços e trabalharemos irmanados com todos os vereadores”, concluiu o parlamentar.