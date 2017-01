Ipatinga tem amanhã novo mutirão contra febre amarela

Dando continuidade ao mutirão de vacinação contra a febre amarela em Ipatinga, a Secretaria Municipal de Saúde informa que as cinco maiores Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município estarão abertas, neste sábado (28), a partir das 8h. O Shopping do Vale do Aço, também disponibilizará as vacinas em seu ambulatório, de 14h às 21h.

Serão aplicadas vacinas nas UBS dos bairros Bethânia, Bom Retiro, Veneza II, Iguaçu e Limoeiro. Como no último final de semana, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) também realiza o bloqueio vacinal em sua unidade no bairro Canaã, a partir das 8h.

Até esta sexta-feira (27), Ipatinga já havia recebido um total de 116.800 doses de vacina. O número de pessoas vacinadas chegava a 92.560 ou 35,60% da população. A imunização acontece 10 dias após a aplicação.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, para agilizar o trabalho, é necessária a apresentação da Carteira de Identidade e Cartão de Vacinação. Confira as novas orientações sobre os procedimentos de vacinação contra a febre amarela, transmitidas pela Secretaria de Estado da Saúde na Nota Técnica 04/2017:

Em crianças: Uma dose deve ser administrada aos 6 meses até 8 meses de idade, não sendo considerada válida para rotina, devendo ser mantido o esquema vacinal aos 9 meses e aos 4 anos de idade. Observar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Podem vacinar pessoas a partir de 5 anos até 59 anos de idade nas seguintes situações:

– Que receberam uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade: será administrado um reforço, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

– Que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação: será administrada a primeira dose da vacina e um reforço após 10 anos.

– Que tenham recebido uma dose após 5 anos de idade: será feito o reforço imediato, considerando dose válida (não é necessário aguardar o prazo de 10 anos da última dose). Respeitar o intervalo de 30 dias entre as doses.

– Que receberam duas doses da vacina: considerar vacinado.

Pessoas com 60 anos e mais:

– Que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação: Devem receber uma dose como precaução e serem devidamente acompanhadas em relação aos eventos adversos pós-vacinação. Obs: esta regra é válida somente para primovacinados (primeira vez que as pessoas recebem a vacina).

– Pessoas acima de 60 anos que já receberam uma dose da vacina anteriormente (em qualquer fase da vida) não precisam de avaliação criteriosa para receberem a segunda dose.

– Que já possuem uma dose da vacina: aplicar mais uma dose de imediato (não é necessário aguardar o prazo de 10 anos da última dose). Respeitar o intervalo de 30 dias entre as doses.

– Que receberam duas doses da vacina: considerar vacinado.

Gestantes:

– A vacinação deverá ser analisada caso a caso, através de avaliação médica e serem devidamente acompanhadas em relação aos eventos adversos durante todo o pré-natal e nascimento do bebê.

Viajantes em deslocamento para as áreas com recomendação de vacinação (ACRV) deverão se vacinar de acordo com as normas do Programa Nacional de Imunizações, pelo menos 10 dias antes da viagem, no caso de primovacinação (primeira vez que a pessoa recebe a vacina). O prazo de dez dias não se aplica no caso de revacinação.

Serviço:

PONTOS DE VACINAÇÃO

Unidade de Saúde do Bethânia I e II

Av. Alberto Giovannini, s/n

Unidade de Saúde do Veneza

Rua Mangaratiba, nº 160

Unidade de Saúde do Iguaçu

Avenida José Rosa da Silva, nº 286

Unidade de Saúde do Bom Retiro

Rua Gaspar Lemos, s/n

Unidade de Saúde do Limoeiro

Av. Olívia Luzia da Silva, nº 300

Unidade Avançada da Fundação São Francisco Xavier

Avenida Minas Gerais, nº 337, Canaã

Shopping do Vale do Aço

Avenida Pedro Linhares Gomes, 3.900