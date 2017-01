Ipatinga se mobiliza neste sábado contra febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga abrirá 16 das 21 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município neste sábado (21) para ampliar a vacinação contra a febre amarela na cidade. As únicas unidades que não funcionam são as do Planalto, Nova Esperança, Vila Formosa e Bom Jardim II. A ação terá ainda a parceria da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), que realizará o bloqueio vacinal em sua unidade no Bairro Canaã.

O atendimento à população terá início às 8h. Será obrigatória a apresentação da Carteira de Identidade e Cartão de Vacinação.

A secretária de Saúde do município, Kátia Barbalho, informou que mais de 80 mil doses de vacinas contra a febre amarela já foram asseguradas pela Prefeitura de Ipatinga junto à Superintendência Regional de Saúde (SRS). Elas estão sendo distribuídas à população desde 2 de janeiro.

“Mesmo Ipatinga não sendo considerada pela Secretaria de Estado de Saúdeuma cidade com surto da doença, a palavra de ordem é garantir a proteção das pessoas que não estão imunizadas, trabalhando em vigilância, conforme preconiza o Ministério da Saúde”, disse a secretária.

A previsão é de que até esta sexta-feira (20) já estejam vacinadas todas as pessoas que moram na zona rural e que não estavam imunizadas. São alcançados os moradores das localidades de Tribuna, Ipaneminha, Ipanemão, Barra Alegre e Pedra Branca. Nesta estratégia, são parceiros da Prefeitura de Ipatinga o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Serviço

CONFIRA OS PONTOS DE VACINAÇÃO

Unidade de Saúde do Bethânia I e II

Av. Alberto Giovannini, s/n

Unidade de Saúde do Veneza

Rua Mangaratiba, nº 160

Unidade de Saúde do Bom Jardim

Rua Rosa Branca, s/n

Unidade de Saúde do Iguaçu

Avenida José Rosa da Silva, nº 286

Unidade de Saúde da Vila Celeste

Avenida Forquilha, nº 910

Unidade de Saúde do Esperança I

Avenida Orquídea, nº 100

Unidade de Saúde do Barra Alegre

Av. Francisco Rodrigues, nº 240

Unidade de Saúde do Bom Retiro

Rua Gaspar Lemos, s/n

Unidade de Saúde do Canaã

Rua Maná, nº 151

Unidade de Saúde do Caravelas

Rua Itajaí, nº 385

Unidade de Saúde do Cidade Nobre

Av. Monteiro Lobato, nº 826

Unidade de Saúde do Jardim Panorama

Rua Vitória, nº 85

Unidade de Saúde do Limoeiro

Av. Olívia Luzia da Silva, nº 300

Unidade de Saúde do Vale do Sol

Rua Maria Antonieta da Silveira, nº 180

Unidade de Saúde da Vila Militar

Av. José Assis Vasconcelos, nº 652

Unidade Avançada da Fundação São Francisco Xavier

Avenida Minas Gerais, nº 337, Canaã

QUEM DEVE SE VACINAR

Crianças que residem na cidade de Ipatinga devem ser vacinadas a partir dos nove meses de idade, conforme preconiza o Ministério da Saúde.

Pessoas com 60 anos ou mais que já receberam uma dose da vacina anteriormente (em qualquer fase da vida) não precisam de avaliação criteriosa para receberem a segunda dose. Em caso de nenhuma dose tomada, o idoso será vacinado somente a partir de avaliação médica.

Pessoas que receberam as duas doses da vacina já estão imunizadas contra a doença, conforme orientação da Secretaria de Estado de Saúde.

Viajantes com deslocamento para as áreas com recomendação de vacinação devem ficar atentos – a dose deve ser administrada com antecedência mínima de 10 dias da data da viagem.

CARTÃO EM MÃOS