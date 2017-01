Ipatinga: prefeitura não tem dinheiro para pagar servidores

O prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão (PMDB), informou hoje (6) que o pagamento do salário dos servidores está comprometido. O caixa da prefeitura não tem recursos suficientes para cobrir a folha.

A informação foi repassada à imprensa em entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira. A folha de pagamento do funcionalismo ultrapassa os R$ 53 milhões e, no momento, há apenas R$ 3 milhões em caixa. “Vou correr os quatro cantos dessa cidade para cortar custos para cumprir os compromissos com os trabalhadores. O cidadão que trabalhou precisa receber.” – afirma o prefeito.

O secretário de Administração, Régis Oliveira, informa que Ipatinga possui cerca de 7 mil servidores, sendo 260 cargos comissionados. Quintão está evitando nomear cargos em comissão. Em dezembro, a administração anterior pagou somente os salários dos antigos secretários.

A prefeitura informa que os pagamentos têm que ser feitos de acordo com a disponibilidade de caixa. Se houver disponibilidade para quitar todos os salários de uma única vez, isso acontecerá. Não havendo disponibilidade, terá que ser mantido o escalonamento.