Ipatinga inicia Operação Tapa-Buracos

Devido ao péssimo estado em que se encontram inúmeras ruas de Ipatinga, foi iniciada na última sexta-feira (20), em diversos pontos da cidade, uma operação emergencial de tapa-buracos. Um novo sistema adotado visa garantir maior durabilidade ao serviço, facilitando a posterior conservação das vias.

O trabalho prioriza as vias de maior tráfego, especialmente aquelas utilizadas pelo transporte público, mas toda a cidade será contemplada, seguindo um cronograma definido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Algumas das primeiras vias atendidas são as avenidas Itália e das Nações e ruas Síria, Argentina e Estados Unidos, no Bairro Cariru; Avenida Usiminas, no Bela Vista; e Gaspar de Lemos, Pero Vaz de Caminha e Fernando de Noronha, no Bairro Bom Retiro. Além destas, as Avenidas Simon Bolívar e Monteiro Lobato e Ruas Graciliano Ramos e Felipe dos Santos, no Bairro Cidade Nobre.

Os motoristas devem estar mais atentos, porque equipes trabalham inicialmente fazendo os cortes e remoção de material. Os pontos danificados são preparados para colocação da massa asfáltica, que deve começar nesta terça-feira (24).

MAIS DURABILIDADE

Segundo o secretário Municipal de Obras, Antônio Luiz Caram André, uma equipe especializada realiza preliminarmente a avaliação dos pontos danificados. O objetivo é dar maior durabilidade ao serviço. São identificadas fissuras, trincas, rachaduras e outros problemas no asfalto, para definição da correção a ser feita. A completa retirada dos rejeitos é necessária para que o atrito dos pneus dos veículos não venha impactar negativamente o que já foi feito, danificando também as áreas que estejam em bom estado.

“Uma simples fissura, por exemplo, se não eliminada em tempo, pode evoluir para trinca e, aí, sob a ação do tráfego e intempéries, pode se transformar numa panela ou no buraco propriamente dito. Anteriormente, essa avaliação não era feita e apenas se tapava o buraco. Então ele voltava a se abrir na primeira chuva ou significava a abertura de um novo muito próximo ao primeiro, porque a recuperação do entorno não havia sido feita e o serviço ficava perdido”, explica Caram.

O secretário pede a compreensão dos motoristas quanto aos transtornos, mas observa que com a nova técnica os pontos recuperados têm resposta mais consistente, facilitando a manutenção.

De acordo com Caram, o erro que às vezes se comete é esperar as chuvas chegarem para se fazer o tapa-buracos. “É necessário um trabalho de prevenção, uma blitz de conservação das vias públicas ao longo do ano. Quanto mais cedo forem feitos estes reparos, menor será o custo da obra”.

Acredita-se que nos últimos anos foram aplicados apenas um terço do necessário para a manutenção das vias, que hoje se apresentam em péssimo estado por toda a cidade.