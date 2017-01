Ipatinga é referência com o Centro de Atenção ao Cidadão

O presidente da Câmara de Ipatinga, vereador Nardyello Rocha (PMDB), reuniu-se nesta segunda-feira (16), com os servidores do Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), que se tornou referência para outros municípios. Nardyello pediu empenho e dedicação. Ele pontuou que as pessoas que chegam para serem atendidas no CAC precisam de carinho e atenção.

“As pessoas chegam fragilizadas com problema. Abordar o cidadão com solidariedade faz toda diferença no atendimento. Sempre prezei por esta qualidade, vamos manter este tratamento e tenho certeza que o CAC vai crescer ainda mais”, explicou o vereador.

DIGNIDADE

Para a assessora de politicas públicas do CAC, Gisele Martins, o centro devolve a dignidade do cidadão. “Para trabalhar aqui é preciso gostar de gente”, disse. “Atendemos pessoas que chegam sem norte, desesperadas. A primeira coisa que essas pessoas precisam é de atenção. Um abraço que damos e as lágrimas nos olhos do nosso cliente nos mostram o quão importante é o nosso trabalho e o quanto devemos nos dedicar”, finalizou Gisele.

O vice-presidente da mesa diretora da Câmara, Osimar Barbosa – Mazinho, e o segundo secretário, Adiel Oliveira, presentes ao encontro, enfatizaram a importância do tratamento digno aos cidadãos que procuram pelo centro.

O presidente da Câmara revelou grande orgulho pelo CAC. “Quando implantamos o centro, o meu sonho era que ele fosse igual ao modelo de uma cidade que visitamos. Hoje, percebo que nos o superamos, e o nosso trabalho está servindo de referência para outras cidades”, finalizou Nardyello Rocha.