Ingestão diária de Ômega 3 contribui para uma vida saudável

O Ômega 3 é um ácido graxo essencial não produzido pelo corpo humano. É parte integrante do óleo de peixe, que é extraído e colocado em cápsula gelatinosa para consumo. Se incluído regularmente na alimentação, o Ômega 3 provoca ação antioxidante no organismo reduzindo o índice elevado de triglicérides – gorduras provenientes do açúcar que em níveis elevados prejudicam a saúde.

Associado a alimentação balanceada e à prática regular de exercícios físicos, também contribui com o equilíbrio do organismo dando maior disposição na realização das tarefas diárias. “A cápsula de Ômega 3 é fundamental para quem procura manter uma vida saudável e equilibrada, pois possui quantidades de EPA e DHA, ácidos graxos, que ajudam a reduzir altos níveis de colesterol e triglicérides no sangue. Ela deve ser consumida junto com a alimentação de 2 a 4 cápsulas por dia, dependendo do tamanho da cápsula 1.000mg ou 500mg. É contra indicado para pessoas alérgicas a peixes e frutos do mar “, afirma Maria Laura Álvares Lobo, farmacêutica responsável da Meissen, empresa de produtos naturais.