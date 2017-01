Humor, teatro e música fazem o Festival de Verão deste fim de semana

O segundo fim de semana do Festival de Verão Vale do Aço 2017 tem atrações para todos os públicos. Neste sábado (21) e domingo (22), o evento realizado pelo Instituto Cultural Usiminas, movimenta o Teatro do Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin com cinco atrações. No primeiro dia, o humorista Pedro Manso apresenta o show “Sacolão de Risadas”, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h.

O humorista Pedro Manso, que imita mais de 200 vozes de celebridades, vai mostrar um pouco de seus causos e piadas que fazem sucessos na TV. No show Pedro Manso faz várias imitações como: Faustão, Sílvio Santos, Galvão Bueno, Marcelo Rezende, Datena, Clodovil, Cid Moreira, Tiririca, Maguila, Ronaldo Fenômeno, Romário, Pelé, Zico, entre outros.

Depois de se destacar no quadro “Se vira nos 30”, na Rede Globo, atualmente Pedro Manso participa do Programa do Ratinho e Celso Portiolli, no SBT, faz participação também no programa “A Praça é Nossa”, “Sabadão com Celso Portiolli” e “Multitom” no canal a cabo Multishow ao lado de Tom Cavalcante.

Inspirado no circo, o espetáculo “Galanteio Para Quem?”, da Cia. que Tal Hoje? de Ouro Preto, vai divertir a plateia no Teatro Zélia Olguin, no sábado, às 20h. Na comédia infanto-juvenil, os palhaços Disprósio e Dândi se preparam para apresentar um espetáculo grandioso quando se deparam com a palhaça “X”. Cavalheiros que são, usam seus artifícios para conquistarem a donzela. Com um humor leve, o espetáculo mescla números que resgatam a cultura popular do circo-teatro.

TEATRO INFANTIL

A programação do Festival de Verão no domingo terá atrações regionais. A primeira é o espetáculo infantil “Mariana Catibiribana e a Brincadeira Mais Bacana”, em cartaz no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 17h. A peça conta a história de Mariana, uma menina negra que, junto com a Fada Lê, se aventura pelas estórias em busca da terra onde existem princesas e guerreiros que se parecem com ela. O público vai se divertir com as brincadeiras de Mariana que vão além do que se pode imaginar.

Na sequência, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe “Tributo a Elis Regina – 35 anos de Saudade”, com Nega Agna, às 20h. No show, a artista interpreta canções que eternizaram Elis Regina como uma das melhores intérpretes que o Brasil já teve. Neste ano em que se completam 35 anos de saudade de Elis Regina, o show promete emocionar os fãs de pimentinha.

Para fechar o fim de semana, a peça “A Casa de Bernarda Alba” se apresenta no Teatro Zélia Olguin, às 20h. O espetáculo narra a história de Bernarda Alba, uma matriarca dominadora que mantém as quatro filhas sob vigilância implacável, transformando a casa onde vivem, situada em um pequeno povoado na Espanha, em um caldeirão de tensões prestes a explodir a qualquer momento.

Serviço

Festival de Verão Vale do Aço 2017

21/1

Galanteio para quem?

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

Pedro Manso – Show Sacolão de Risadas

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia estendida)

22/1

Mariana Catibiribana e a Brincadeira Mais Bacana

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 17h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

Tributo a Elis Regina

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

A Casa de Bernarda Alba

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

Postos de vendas: bilheteria do Centro Cultural Usiminas, em quiosque do Shopping Vale do Aço, Teatro Zélia Olguin, Loja Ôla! Sports. Na internet a compra pode ser feita pelo site www.eventim.com.br.

Mais informações: (31) 3822-3031.