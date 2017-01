HMC abre nova UTI exclusiva para casos graves de febre amarela

Atento ao crescimento do número de casos de febre amarela em regiões endêmicas próximas do Vale do Aço, o Hospital Márcio Cunha (HMC) – administrado pela Fundação São Francisco Xavier, em Ipatinga – criou uma nova estrutura de terapia intensiva, a UTI Adulto – Unidade Amarela, com 10 leitos exclusivos para o atendimento de pacientes infectados em estado mais grave. Para isso, traçou fluxos e protocolos específicos para esses atendimentos, com equipes preparadas tanto para a forma branda da doença quanto para a forma mais grave. O hospital é parceiro do Estado nos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Como hospital filantrópico, o Márcio Cunha vem dedicando esforços nas últimas semanas para aprimorar o trabalho em conjunto que realiza com a Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais ao longo dos anos, com o acolhimento de pacientes transferidos pelo SUS de outros hospitais de Caratinga e região. Nesse sentido, interrompemos nosso planejamento de obras no 7º andar da Unidade I, que seria reformado agora em janeiro, para readequamos uma parte dessa estrutura transformando-a na nova UTI, que já iniciou suas atividades na última terça, dia 10”, explica Luís Márcio Araújo Ramos, diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas que administra o Hospital Márcio Cunha.

A fundação já a realiza a contratação de novos profissionais, como médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos em enfermagem, que contarão com o apoio das equipes das demais UTIs do hospital e do médico infectologista Aloísio Bemvindo, referência no assunto. O novo setor específico para o tratamento de alta complexidade dos casos graves de Febre Amarela está totalmente equipado, com monitores, equipamentos de ventilação mecânica e de hemodiálise, entre outros, a fim de oferecer o melhor suporte para esses pacientes.

A internação no hospital acontece a partir do SUS Fácil, o sistema de regulação assistencial do Estado de Minas Gerais. “Os casos suspeitos que aparecerem na região, classificados como graves, e que precisarem de tratamento de terapia intensiva e outros suportes serão regulados via SUS Fácil e serão transferidos para essa unidade”, informa a médica Thatiane Ticom, gerente das Unidades de Cuidados Especiais do HMC.

BALANÇO

Os primeiros casos de Febre Amarela registrados no Hospital Márcio Cunha ocorreram no dia 6 de janeiro. Há uma semana, foram trazidos pacientes de áreas rurais das cidades de Caratinga, Inhapim, Imbé de Minas, São Sebastião do Maranhão e Frei Gaspar, ou que visitaram esses locais recentemente. De lá para cá, 16 pacientes já deram entrada no HMC. Desses, 10 estão internados, sendo um em enfermaria e nove em terapia intensiva nas UTI Adulto I e na UTI Unidade Amarela. Por lá, atualmente há sete leitos ocupados, com pacientes internados em estado grave. Desde o início dos atendimentos, dois pacientes faleceram e outros quatro receberam alta das equipes do Hospital Márcio Cunha, incluindo duas crianças, que foram para casa hoje (13).

“O paciente pode chegar ao hospital de duas formas. A fase inicial, até o terceiro dia da Febre Amarela, é classificada como a forma mais branda da doença e pode até ser confundida com outras doenças, por conta dos sintomas parecidos, que são febre, dores musculares, vômito, diarreia. Depois ela pode entrar na fase de remissão, com até a cura, ou desenvolve a forma mais grave, classificada como toxemia, quando aparecem manifestações hemorrágicas em diversos órgãos. Nós estamos concentrando esses pacientes mais graves na nova UTI – Unidade Amarela para que o tratamento de suporte desses casos de alta complexidade seja mais específico e ainda melhor”, completa a médica Thatiane Ticom.