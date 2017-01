Garajão começa 2017 com tributos a AC/DC e Metallica

Duas das bandas de rock n’ roll mais cultuadas no mundo serão homenageadas neste sábado (07), a partir das 21h, no espaço cultural Garajão, em Ipatinga. Contextualizada à atual fase do AC/DC, a banda AXL/DC, de Belo Horizonte, trará ao palco da casa os principais sucessos do grupo australiano, enquanto a Militia, também da capital, executa os hits do Metallica.

O grupo AC/DC anunciou, no início de 2016, que Axl Rose substituiria o vocalista Brian Johnson por algumas turnês. De imediato, o cantor do Guns N’ Roses se juntou aos australianos para apresentações na Europa e dez shows nos Estados Unidos. Pouco depois, em Belo Horizonte, integrantes das bandas Locomotive (tributo ao Guns) e TNT (cover de AC/DC) decidiram “copiar” a ideia e montar a AXL/DC para homenagear a nova fase da banda australiana.

“A ideia é reproduzir com máxima fidelidade o que foi feito na turnê do último disco lançado pelo AC/DC, o ‘Rock Or Bust’. Não vão faltar os clássicos que tornaram a banda australiana uma das mais conhecidas no mundo”, revela Jefferson Gonçalves, vocalista da AXL/DC e da Locomotive. A banda ainda tem Guto Marques no baixo, Bruno na bateria e Jonathan Cardoso na guitarra.

METALLICA

Formada em 1999, a Militia atualmente é composta por Léo Turbo, Guilherme Costa, Filipe Duarte e Rafael. A banda executa as canções mais famosas de todas as eras do Metallica, desde o seu primeiro álbum, “Kill ‘Em All”, até os discos mais recentes.

“Temos tido a oportunidade de realizar apresentações nas melhores casas de show de Minas e em grandes festivais de rock, sempre na busca pela perfeição na execução daquelas músicas que se tornaram hinos na voz do vocalista James Hetfield”, comenta o baixista Filipe Duarte. Quem for ao Garajão no próximo sábado, garante Filipe, vai curtir muito sucessos como “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters”, “Sad but True” e “One”.

Serviço

Ingressos antecipados para os shows deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga, e Camarim, no Bairro Cidade Nobre. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).