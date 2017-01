‘Fios de Amor’ reúne Fiemg, Sindcomércio e HMC

Parceiros da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) no projeto “Fios de Amor”, o Sindcomércio e a Fiemg se reuniram com a direção do Hospital Márcio Cunha (HMC) para a entrega de certificados a voluntários que passaram por um treinamento e ficaram aptos a produzir perucas. O objetivo da iniciativa é dar suporte a pessoas vítimas de câncer na Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço.

Em companhia do superintende do hospital, Mauro Oscar Lima, o presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes e presidente da Fiemg-Vale do Aço Luciano Araújo, visitaram as instalações da Unidade de Oncologia do HMC. “Ficamos impressionados com a tecnologia de ponta do hospital para o tratamento de pessoas vítimas de câncer. Atestamos que é mais uma demonstração da preocupação social que baliza as ações da Fundação São Francisco Xavier”, comentou Facundes.

O projeto “Fios de Amor” é resultado do trabalho em conjunto de profissionais da saúde, da área da beleza e de pessoas que cortaram e doaram seus cabelos para serem transformados em perucas. As perucas que estão sendo produzidas já integram o estoque da Unidade de Oncologia do HMC.