Fiemg reabre Programa Futuros Engenheiros

O vice-presidente da Fiemg – Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, recebeu 70 estudantes de engenharias de instituições de ensino da Região Metropolitana do Vale do Aço para o início de mais um semestre do Programa Futuros Engenheiros. A aula inaugural foi realizada hoje (23), no Centro Integrado Sesi-Senai-Fiemg, em Ipatinga.

O programa é uma iniciativa do Sistema Fiemg, através do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Sesi e Senai, ofertado gratuitamente a estudantes matriculados e frequentes do 5º ao 10º período do ensino superior dos cursos das áreas de Engenharia, no modelo de qualificação profissional, com foco nas indústrias. As aulas acontecem nas dependências do Senai, em Ipatinga, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, no período de cinco meses.

“A partir de hoje vocês contarão com um diferencial curricular. O programa vai agregar valor à vida profissional de cada um, através do desenvolvimento de competências técnicas e habilidades comportamentais para atuar na indústria com mais conhecimento e assertividade”, reforça Gaggiato, durante Segundo a assistente administrativa do IEL, Joana Ferraz, esta é a terceira turma do programa na região. “Já capacitamos 128 alunos, distribuídos nos cursos de Instalações Elétricas, Mecânica Industrial e Construção Civil. Para esse semestre obtivemos cerca de 400 inscritos no processo seletivo”, explica.

A expectativa é grande para o estudante do 10º período de engenharia civil, Gilberto Oliveira. “Esse foi o meu segundo processo seletivo no Programa Futuros Engenheiros. Estou muito feliz de ter a chance de crescer profissionalmente, através do acesso a laboratórios modernos, de toda infraestrutura do Senai e do contato com a rotina das indústrias âncoras da região”, destaca.