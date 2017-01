Fiemg promove ciclo de palestras das Obrigações Legais Ambientais

No intuito de orientar os empresários quanto ao cumprimento da legislação vigente e estimular cada vez mais indústrias sustentáveis e competitivas, a Fiemg Regional Vale do Aço, promove no dia 15 de fevereiro o ciclo de palestras “Ibama e outras Obrigações Legais Ambientais 2017”. O conteúdo programático abordará, entre outros temas: Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; Cadastro Técnico Federal; Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental; Relatório Anual de Atividades.

Durante o evento haverá o lançamento da Cartilha 2017 com alguns dos principais prazos para cadastros, registros, pagamentos de taxas e outras obrigações de natureza ambiental; atos autorizativos e regularização ambiental.

De acordo com o analista ambiental da Fiemg, Rone Frank, o objetivo do ciclo de palestras é alertar e instruir as empresas quanto as principais obrigações ambientais que devem ser encaminhadas anualmente aos órgãos fiscalizadores, respeitando os prazos de envio das informações, evitando multas e penalidades.

Serviço

O evento será realizado no auditório da Fiemg – Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga, no dia 15 de fevereiro, das 8h às 16h30.

As inscrições podem ser feitas através do site www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras-do-ibama-e-outras-obrigacoes-ambientais-legais-2017__112864.

O valor da inscrição é R$25,00 para associados aos sindicatos: Sinpava, Sindimiva, Sinduscon, Sindivest e Sime e R$ 35,00 não associados e demais interessados.

Mais informações pelo telefone 31 3822-1414.