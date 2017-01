Festival de Verão Vale do Aço terá mais de 50 atrações

Tudo pronto para o Festival de Verão Vale do Aço 2017. Pelo segundo ano consecutivo, o evento vai movimentar o período de férias de verão com mais de 50 atrações diversificadas, para todos os públicos. A programação circulará no Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, entre os dias 14 de janeiro e 19 de fevereiro. Teatro, dança, exposições, música, oficinas gratuitas e um cantinho da leitura são as atrações em cartaz neste evento que já entrou para o calendário cultural da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Realizado pelo Instituto Cultural Usiminas, o Festival de Verão terá em sua grade de programação atrações regionais e de vários estados brasileiros. A seleção das propostas foi feita mediante inscrição prévia e posterior avaliação de uma comissão. Neste ano, o volume de inscrições recebidas foi 16% maior do que ano passado.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que o aumento de inscritos mostra a notoriedade do evento. “Ficamos satisfeitos por recebermos propostas de várias regiões do Brasil. Isso mostra a força do Festival de Verão como vitrine para talentos de todo o país, além de opção de lazer com qualidade para a região”, declara a diretora.

A atração de abertura do Festival de Verão Vale do Aço será a cantora Roberta Campos, com o show “Todo Caminho é Sorte”, no dia 14 de janeiro, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h. Outras atrações de peso como Jonathan Nemer, Pedro Manso, Bruno Mota e Paulinho Pedra Azul, estão na programação.

OFICINAS

O Festival de Verão terá atrações educativas gratuitas para toda a família. Ao todo serão sete oficinas, com temas diversos: capoeira, percussão, colagem, produção de brinquedos, pintura, fantoches e teatro. Os interessados em participar devem se inscrever pelo telefone: (31) 3824-3731. No Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, uma tenda como um cantinho de leitura estará disponível para o público.

Duas exposições estão programadas para o evento, com visitação gratuita. Na galeria do Teatro Zélia Olguin, o artista Bihhel, de Belo Horizonte, vai expor quadros com ilustrações divertidas de seu personagem “Insônia”, entre os dias 15 de janeiro e 10 de fevereiro. Em fevereiro, a mostra “Sons, Cores e Sabores”, com trabalhos de artistas da região, estará no foyer do Centro Cultural Usiminas, entre os dias 16 e 19.

Serviço

Venda de ingressos para espetáculos de teatro, dança e música começam têm início nesta quarta-feira (4) nos seguintes locais: bilheteria do Centro Cultural Usiminas, quiosque no Shopping Vale do Aço, Teatro Zélia Olguin, Loja Ôla! Sports. Na internet a compra pode ser feita pelo site www.eventim.com.br.

A programação completa do Festival de Verão pode ser acessada no site www.institutoculturalusiminas.com.

Mais informações: (31) 3822-3031